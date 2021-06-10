Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin yoksulluğu gizleme hamlesini Diyanet deşifre etti /10 Haziran 2021 15:58

AKP'nin yoksulluğu gizleme hamlesini Diyanet deşifre etti

Ramazan ayında AKP Hükumeti’nin de isteğiyle fitre miktarını geçen yıla göre 1 lira artıran Diyanet, kurban fiyatlarında ise anormal bir artışa gitti. Geçen yıl 975 lira olan kurban fiyatları bu yıl yüzde 15 artırılarak 1125 liraya çıkarıldı.

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 Diyanet İşler Başkanlığının enflasyonu gizleme hamlesi açıkladığı kurban fiyatları ile ortaya çıktı. Ramazan ayında “güncel gıda fiyatları” esas alınarak açıklandığı öne sürülen fitre miktarını 1 lira artıran Diyanet, kurban fiyatlarına ise yaklaşık yüzde 15.3’lük zam yaptı.

FİTREDE “GÜNCEL FİYATLAR ESAS ALINDI” İDDİASI
Diyanet İşleri Başkanlığı geçen yıl 27 TL olan fitre miktarını, resmi rakamlara göre gıda fiyatlarındaki artışın yüzde 20’yi aştığı bir dönemde 1 TL’lik bir artışla 28 TL olarak belirledi. Bir kişinin günlük gıda miktarı olarak nitelendirilen fitre miktarının belirlenmesinde Din İşleri Yüksek Kurulu, yüzde 3.7 olarak açıklanan bu artış için güncel gıda fiyatlarının esas alındığını öne sürdü. 2015 yılında 11.5 lira olan fitre miktarı 5 yılda yaklaşık iki kat artarak 27 liraya kadar çıkarken, bu yıl yapılan 1 liralık artış tepki çekti.

KURBAN BEDELLERİ NEDEN FİTRENİN 5 KATI ARTIRILDI?
Yaklaşan kurban bayramı öncesi Diyanet Başkanı Ali Erbaş, kurban kesim bedelini açıkladı. Geçen yıl 975 lira olan yurt içi kurban kesim bedelleri, bu yıl fitre miktarı için yapılan yüzde 3’lük artışın tam 5 katı olarak yüzde 15.3’lük bir artışla 1125 liraya çıkarıldı. Geçen yıl 825 lira olan yurtdışı kurban kesim bedelleri ise yüzde 12.12’lik bir artışla 925 liraya yükseltildi.
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