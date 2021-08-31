"AKP'nin yüzde 90'ı itirafçı olacak"

17-25 Aralık’ın ardından istifa etmek zorunda kalan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın “Soruşturma dosyasında benimle ilgili tüm bilgiler doğruydu” açıklamasını değerlendiren AKP kurucusu ve eski Milletvekili Kemal Albayrak, partide itirafçılık döneminin başladığını belirtti.





‘AKP’NİN YÜZDE 90’I İTİRAFÇI OLACAK’





AKP’de görev almış kişilerin yüzde 90’ının itirafçı olacağını söyleyen Albayrak, KRT’de Aslı Kurtuluş Mutlu‘ya konuştu: “Çiçero’nun bir sözü vardır, ‘Ölmüşleri yaşatan, yaşayanların bellekleridir’ Bir söz de, ‘Sömürgecilerin ipiyle kuyuya inilmez’ Şimdi gayrimeşru işlerle uğraşanların, adaletsiz olanların, hukuk dışı olanların, böyle bir yönetimin ipiyle kuyuya gittin mi, netice bu…





‘AKP’DE İTİRAFÇILIK DÖNEMİ BAŞLADI’







Ben de Erdoğan Bayraktar’ın 2013’teki o sözlerini -o zaman da benzer ifadeler kullanmıştı- dinlemiştim. Gerçekten üzüldüm. Nasıl bir devlet, hukuk yok, araştırma yok, soruşturma yok… Buradan anladığım şu ki, bu partide görev alanların ve o yönetimde görev alanların yüzde 80’i hatta yüzde 90’ı ileride itirafçı olacak. Çünkü itirafçılık başladı. AK Parti güçle ayakta duruyordu, devlet bizim açımızdan önemli bir mevkidir.”





NE OLMUŞTU?





Özgürüz Radyo’dan Altan Sancar’a konuşan Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, “Dosyam var, dosyada ne varsa kabul ediyorum, benim suçum. Telefondaki konuşmalar bana aittir, tapeler bana aittir, renkli çekilen kameralar, teknik takiptekilerin hepsi bana aittir. Devletin düzelmesi için hakikaten, Allah’tan korkan, vatanını ve milletini seven, üretim yapan, katma değeri yüksek mal üreten insanların bir yerlere gelmesi lazım. Benim şimdi tuzum kuru. Özel sektördeyim. Beni şimdi attılar. ‘Reis’, sayın cumhurbaşkanım beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı” ifadelerini kullanmıştı.