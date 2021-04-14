AKP'nin 'Z kuşağı'nı tavlama planı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın başkanlık edeceği AKP Gençlik Kolları MKYK toplantısında 2023 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençlere yönelik yeni dönemin yol haritası belirlenecek. AKP, genç seçmenlerin aileleriyle bire bir temas kurmayı hedefliyor.





Türkiye gazetesinin haberine göre Gençlik Kolları MKYK’sında 2023 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençlere yönelik hazırlanan projelerle ilgili sunum yapılacak. Bunlar arasında ‘İlk oy ilk heyecan’ projesi de bulunuyor.





Gençlerin ve Z kuşağının AKP'ye bakışının masaya yatırılacağı toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın projeye onay vermesiyle teşkilat, çalışmalarına başlayacak. "Gençlerin AKP'ye niçin oy vermesi gerektiği, eski Türkiye’nin nasıl olduğu ve 2023’ün önemi"nin anlatılmasına yönelik değerlendirmeler de yapılacak.





Sosyal medyanın bu süreçte daha aktif kullanılması sağlanacak. Özellikle Türkiye’nin AKP döneminde ulaşım, sağlık, köprü, otoyol, havalimanları, savunma ve uluslararası alanda attığı adımların anlatılacağı görsel videolar sosyal medyadan paylaşılacak.





Öte yandan AKP tarafından daha önce yapılan bir çalışmada gençlerin oy kullanmasında ailelerinin yüzde 75 etkisinin olduğu belirlenmişti. AKP, bu çalışmayı da göz önüne alarak genç seçmenlerin aileleriyle bire bir temas kurmayı hedefliyor.