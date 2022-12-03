AKP'nin zam yapmadığı tek üründü: Yüzde 200 zam yolda

2019 yılında 25 kuruş ücretle satılmaya başlayan poşetlerin fiyatının yeniden belirlenmesinin talep edildiği öne sürüldü.







WebTekno’nun derlediği habere göre poşet fiyatları için istenen ücret, 75 kuruş olarak sunuldu. Sivil Toplum Kuruluşları fiyatın aynı kalmasını, market temsilcileri zam yapılmasını istiyor.





Paylaşılan ayrıntılara göre zam talebi, market temsilcileri tarafından yapılırken Sivil Toplum Kuruluşları’nın fiyatın 25 kuruşta sabit tutulmasını istedi. İki taraf, senede bir kez yapılan Plastik Poşet Alt Komisyonu’nda karşı karşıya geldi.





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Komisyon tarafından sunulan raporu değerlendirerek 2023 için geçerli olacak poşet ücretini belirleyecek. Fiyatın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.