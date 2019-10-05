SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde kanun hükmünde kararname (KHK) ile memuriyetten ihraç ettiği 150 bin kişinin hak arama mücadelesini yasaklarla engelliyor.





Bugün Ankara'da yapılacak Büyük KHK'lılar Buluşması için yola çıkan KHK mağdurlarının bulunduğu otobüsler Ankara girişinde polis tarafından durduruldu.





KARADUMAN: YASAK KARARININ HİÇBİR HUKUKİ KARŞILIĞI YOK





Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, polisin müdahalesine karşı KHK mağdurlarına destek verdi.





Karaduman, "Bir milletvekili, KHK’lı misafirleri ile görüşmesi engellendiği için Ankara girişinde misafirlerini otobüste ağırlıyor. Ülkemizdeki adaletsizliği her yerde anlattık. Bu da ülkemizdeki hukuksuzluğun fotoğrafıdır." ifadelerini kullandı.





Karaduman, seslerini duyurmak için Ankara'ya kadar gelen KHK mağdurlarının elinden bu hakkının alınmasının hukuki hiçbir karşılığı olmadığını söyledi.





"SİZ BU İNSANLARI AĞAÇ KABUĞU YEMEYE MAHKUM ETTİĞİNİZİ SÖYLEMEDİNİZ Mİ?"





"Bu siyasi kararı verenler bugün değilse de yarın hem tarihin önünde hem Allah'ın önünde er ya da geç hesap verecektir." diyen Karaduman, "Siz bu insanları ağaç kabuğu yemeye mahkûm ettiğinizi söyleyeceksiniz. Ancak aynı zamanda seslerini yükseltmelerine fırsat dahi tanımayacaksınız." dedi.





Saadete Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman (ortada), KHK ile Türk Silahı Kuvvetleri'nden ihraç edilen avukat Levent Mazılıgüney (sağda) polisin durdurduğu otobüslerin yanında Ankara Valiliği'nin yasak kararının hukuki gerekçeden mahrum olduğuna dikkati çekti.





"KHK MAĞDURLARINA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"





Bütün hukuksuzluklara rağmen KHK mağdurlarının hukukla mücadele verdiğine işaret eden Karaduman şunları dile getirdi: "İki insanın kalbinin arasındaki mesafeye ne bir engel ne de bir yasak koyabilirsiniz. Bu insanlarla biz burada bir araya geldiğimiz gibi İstanbul'da da bir araya geleceğiz. Ankara'da buna izin verilmezse Türkiye'nin her yanında kanun hükmünde kararnameliler ile bir araya gelmeye ve onların meşru savunma haklarına destek vereceğiz."





Karaduman, "Bu hukuksuzluklarınızı bu adaletsizliklerinizi tarih asla affetmeyecek." dedi.