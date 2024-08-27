AKP'ye geçecek 3 milletvekili belli oldu: İşte kulislerdeki son iddialar!

Transfer olan belediye başkanların çoğu Yeniden Refah Partisi'nden oluşurken tepkiler de beraberinde geldi. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP'nin 'siyasi şantajla' başkanları bünyesine kattığını ileri sürdü.
AKP'YE GEÇECEK 3 MİLLETVEKİLİ BELLİ OLDU!
'Transfer' tartışmaları gündemdekini yerini korurken Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'dan yeni kulis bilgileri geldi.
Babacan, AKP'nin transferlerinin devam edeceğini yazdı. İddiaya göre Saadet Partisi'nden 1, Gelecek Partisi'nde 2 isim AKP'ye geçecek.
Babacan'ın yazısında ilgili kısım şöyle:
"Partinin güç odağı olmaya devam ettiği izlenimi yaratmak için yaptığı son transferlere yenilerinin ekleneceği de konuşulanlar arasında. Yakın zamanda Saadet Partisi’nden 1, Gelecek Partisi’nden 2 ismin AKP’ye geçişinin yapılacağı anlatılıyor. Bazı belediye başkanlarıyla da görüşmelerin sürdüğü aktarılanlar arasında…"