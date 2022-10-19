AKP'ye geçen Çelebi'ye rozetini Erdoğan taktı

CHP'den seçilen ardından Memleket Partisi'ne geçen ve son olarak oradan da istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AKP'ye üye oldu.





Bugün AKP'nin grup toplantısına katılan Çelebi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep tayyip Erdoğan'ın salona gelmesini bekledi.





Kürsüye çağrılan Mehmet Ali Çelebi'ye Erdoğan rozetini taktı.





Rozetin takılması ardından bir konuşma yapan Çelebi, Erdoğan'ı överek sözlerine başladı.



