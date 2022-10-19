AKP'ye geçen Çelebi'ye rozetini Erdoğan taktı

CHP'den seçilen ardından Memleket Partisi'ne geçen ve son olarak oradan da istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AKP'ye üye oldu.
Bugün AKP'nin grup toplantısına katılan Çelebi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep tayyip Erdoğan'ın salona gelmesini bekledi.
Kürsüye çağrılan Mehmet Ali Çelebi'ye Erdoğan rozetini taktı.
Rozetin takılması ardından bir konuşma yapan Çelebi, Erdoğan'ı överek sözlerine başladı.
ERGENEKON DAVASI'NDA BERAAT ETTİKTEN SONRA CHP'DEN VEKİL SEÇİLMİŞTİ
Hava Kuvvetleri'nden teğmen rütbesinde görevliyken Ergenekon Davaları kapsamında tutuklanan ve 41 ay cezaevinde tutulan Çelebi, 11 Mart 2014 tarihinde hakkında iddia edilen suçlardan beraat etti. 2018'de CHP'den milletvekili seçilen Çelebi 29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa etti. Çelebi, 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisi'ne katıldı, 25 Şubat 2022'de de Memleket Partisi'nden istifa etti.