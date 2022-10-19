Samanyolu Haber /Gündem / AKP'ye geçen Çelebi'ye rozetini Erdoğan taktı /19 Ekim 2022 13:50

AKP'ye geçen Çelebi'ye rozetini Erdoğan taktı

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AKP grubunda Mehmet Ali Çelebi'ye parti rozetini taktı. Erdoğan'ın, Çelebiye'ye daha fazla çocuk emri verdi.

SHABER3.COM

CHP'den seçilen ardından Memleket Partisi'ne geçen ve son olarak oradan da istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AKP'ye üye oldu.

Bugün AKP'nin grup toplantısına katılan Çelebi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep tayyip Erdoğan'ın salona gelmesini bekledi.

Kürsüye çağrılan Mehmet Ali Çelebi'ye Erdoğan rozetini taktı.

Rozetin takılması ardından bir konuşma yapan Çelebi, Erdoğan'ı överek sözlerine başladı.

ERGENEKON DAVASI'NDA BERAAT ETTİKTEN SONRA CHP'DEN VEKİL SEÇİLMİŞTİ

Hava Kuvvetleri'nden teğmen rütbesinde görevliyken Ergenekon Davaları kapsamında tutuklanan ve 41 ay cezaevinde tutulan Çelebi, 11 Mart 2014 tarihinde hakkında iddia edilen suçlardan beraat etti. 2018'de CHP'den milletvekili seçilen Çelebi 29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa etti. Çelebi, 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisi'ne katıldı, 25 Şubat 2022'de de Memleket Partisi'nden istifa etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'ye geçen Çelebi'ye rozetini Erdoğan taktı Sonraki Haber >>

Türk ve Kazak sporcular arasında 'bayrak' gerilimi

Türk ve Kazak sporcular arasında 'bayrak' gerilimi

Ünlü şarkıcı konser sırasında öldü

Ünlü şarkıcı konser sırasında öldü

İyiliğe engel olanlar Kur’an’da lanetlenmiştir

İyiliğe engel olanlar Kur’an’da lanetlenmiştir

Bakan Dönmez’in maden faciası açıklaması istifa sesleriyle kesildi

Bakan Dönmez’in maden faciası açıklaması istifa sesleriyle kesildi

Siz cenaze toplamakla övünen bir iktidarsınız!

Siz cenaze toplamakla övünen bir iktidarsınız!

'Geçen gün Tayyip'in yanındaydım, ekonomi güzel'

'Geçen gün Tayyip'in yanındaydım, ekonomi güzel'

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur’a seslendi

Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur’a seslendi

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:39:12