AKP'ye göre gazetecilik en ağır suç!

G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu, 2019'da Türkiye'deki gazetecilerin karşı karşıya kaldığı uygulamalar ile ilgili bir bildiri yayımladı.





Aralarında Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ), Basın-Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (HABER-SEN), Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK BASIN-İŞ ) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın da bulunduğu (TGS) dokuz gazetecilik platformunun bulunduğu G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu, 2019 senesinin basın çalışanları açısından hak gaspları ile geçtiğini ifade etti.





GAZETECİLERE YÖNELİK GÖZALTI, DARP VE SALDIRI DEVAM EDİYOR





G-9 Gazetecilik Örgütleri Platformu gazetecilere yönelik gözaltı, darp, tutuklama ve saldırı vakalarının devam ettiğini vurguladı.





Platform, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gazetecilere yönelik baskı ve yıldırma vakalarını önlemekte birinci dereceden sorumlu olduğunu, ancak engellemek bir tarafa gazetecilerin işini yapmaya kalktığını belirtti.





İçişleri Bakanı Soylu, 12 Aralık'ta yaptığı açıklamada Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğin kalmadığını iddia ederek, "Şimdi dönüp her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.





100 CİVARINDA YAYIN KAPANDI, YÜZLERCE GAZETECİ İŞSİZ KALDI





Platform geçen yıl çok sayıda yayın kuruluşunun kapatıldığını belirterek, yeni yıldan beklentilerini 18 maddede şöyle sıraladı:





* Gazeteciler SETA isimli bir vakıf tarafından fişlendi.





* Gazetecilerin fazla mesai alacakları için uygulanan hakkı mahkeme kararı ile gasp edildi.





* Değişik dağıtım büyüklüklerine sahip 100 civarında yayın kapandı.





* Yüzlerce gazeteci işsiz kaldı.





* Binlerce gazetecinin devlet tarafından verilen basın kartı iptal edildi.





* Basın İlan Kurumu muhalif basının ilan gelirini kesti





* Belirlenen asgari ücret beklentilerin çok altında kaldı.





* Gazeteciler iktidar ve paydaşları tarafından hedef gösterilip sokak ortasında sopalı saldırılara maruz kaldı





* Tüm bunlar yaşanırken, bir bakanın çıkıp, 'Her şeyi bırakıp gazetecilik yapabilirim' demesi ciddiyet ile bağdaşmıyor. Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla taleplerimizi bir kez daha hatırlatıyoruz.





* Basın İlan Kurumu özerkleşmeli, siyasi iktidarların denetim amacı olmaktan çıkmalıdır.





* Basın İlan Kurumu tarafından gazetecilere tanınan borçlanma hakkı, görsel, işitsel ve internet medyası için de geçerli hale gelmelidir.





* Basın örgütleri tarafından verilen kimlik kartları gazetecilerin görevini yapabilmesi için geçerli kabul edilmelidir.





* Yıpranma hakkı eski haline dönmeli, basın kurumlarında diğer çalışanlar için de geçerli olmalıdır.





* Gazetecilerin görev yapmasını engelleyenlere yönelik cezalar caydırıcı hale gelmelidir.





* İnternet medyası çalışanlarının Basın Kanunu'na tabi çalışması için düzenleme yapılmalıdır.





* Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller son bulmalı, işkolu barajı gibi uygulamalar kaldırılmalıdır





* İşsiz meslektaşlarımızın yaşadığı zorluklar göz önüne alınınca İşsizlik Fonu'nun farklı amaçlarla kullanılmasına son verilmeli.





*İşsizlik maaşı insanca yaşamaya elverişli bir oran olarak yeniden belirlenmelidir.





* Gazetecilere açılan keyfi davalar tüm sonuçları ile ortadan kaldırılmalıdır.