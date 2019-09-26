Erdoğan'a ittifak şartlarını bildirdi

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetine yakınlığı ile bilinen Hürriyet gazetesinin yazarı Abdulkadir Selvi siyasette dengelerin değişmeye başladığını iddia etti.





Bugün Hürriyet'te yayımlanan "Yeni ittifaklar mı kuruluyor?" başlıklı makelesinde AKP ile İyi Parti arasında buzların çözüldüğünü ve iki parti arasında yakınlaşma başladığını kaydetti.





"HER ŞEY SARAY'DAKİ RESEPSİYONDA BAŞLADI"





Selvi, "Her şey 30 Ağustos resepsiyonunda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı (Recep Tayyyip) Erdoğan’ın tokalaşması ile başladı." ifadelerini kullandı.





Selvi'ye göre Millet İttifakı'nın iki ortağı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti'nin arasına Halkların Demokratik Partisi (HDP) girdi.





Selvi, "Meral Akşener, AKP'nin parlamenter sisteme dönmek üzere bir anayasa değişikliği gündeme getirmesi durumunda destekleyeceklerini açıkladı." dedi.





SARAY'DA 30 AĞUSTOS RESEPSİYONU: İyi Parti lideri Meral Akşener'in AKP lideri Erdoğan ile samimi sohbeti "ittifakta yeni ortak İyi Parti mi olacak?" tartışmasını alevlendirdi.





"Ama benim konuştuklarım onun bir adım ötesiydi." diyen Selvi, şunları aktardı: "Erdoğan erken seçime gitmemek ve 2023’e kadar ülkeyi yönetmek için yeni bir hükümet yapısı oluşturur, AKP, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti’den bakanlar atarsa içinde yer alabiliriz."





"AKP İLE İYİ PARTİ ARASINDA BUZLAR ÇÖZÜLMEYE BAŞLAMIŞ"





"Böyle bir ortam var mı?" sorusuna cevap veren Selvi, "Görünürde yok. Ayrıca Erdoğan’ın istemesi yetmez, İyi Parti konusunda (Devlet) Bahçeli’nin de 'Evet' demesi gerekir. Ama burası Türkiye... Bu aşamada AKP'nin İyi Parti’yle direkt bir teması yok. Akşener’e bazı mesajların geldiği söyleniyor." ifadelerini kullandı.





Selvi, "Ama hissedilen bir şey var. O da psikolojik duvarlar aşılmış, iki parti arasındaki buzlar çözülmeye başlamış." değerlendirmesinde bulundu.

