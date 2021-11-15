AKP'ye İYİ Parti'den kötü haber

İYİ Parti'li Usta, “50+1 ile ilgili olarak daha önce biliyorsunuz, Sayın Erdoğan ‘bu işin omurgasıdır. 50+1 bu işin olmazsa olmazıdır’ demişti. Şimdi bunu 40’a çekelim demek, bu sistemi olduğundan daha da antidemokratik hale getirecektir. Yarın bir gün ‘efendim 40’ı da bulamıyoruz 30’a çekelim’, böyle bir şey olabilir mi? Bunun zaten yanlış olduğu şu andaki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yanlış olduğu bu ülkeyi sıkıntıya sürükleyeceğini kendileri de söylemeye başladılar. Biz zaten bunu öteden beri söylüyoruz. Doğru yapılacak iş bu sistemden vazgeçmektir. Yoksa ‘bu yetkiler ben de kalsın. Ben bu yetkilerin hiçbirinden fedakârlık etmeyeyim ancak seçilme oranımı düşüreyim’ yani ‘daha da antidemokratik yapalım’ demenin ötesinden başka bir şey değildir.” dedi.





ANKA'nın haberine göre Erhan USta'nın açıklamaları şu şekilde:







CUMHUR’UN 50+1’İ BULMA İMKANI YOK







“Oy kaybediyor. 50+1’i alamayacağı çok net bir şekilde ortada. Kimi aday gösterirse göstersinler; ister Erdoğan olsun, ister başkası olsun, Cumhur İttifakı’nın hiçbir şekilde 50+1’i bulma imkânı yok. Millet İttifakı’nın adayı seçilecek. Bunu gördükleri için şimdi oyun içerisinde kural değiştirmeye çalışıyorlar.”





MHP’YE OLAN BAĞIMLILIĞINI AZALTMAYA ÇALIŞIYOR





“MHP’nin kendilerine çok bağımlı hissediyor, ondan da bir miktar onun da dozunu düşürmeyi istiyorlar. MHP yalnız bu konuda çok sıkı duruyor. Aslında MHP de bu tek adam siteminden o anlamda rahatsız. Erdoğan zaten yüzde 50’yi bulması mümkün değil. 40’ı da bulması mümkün değil. Ancak MHP’ye olan bağımlılığını da bir miktar azaltmaya çalışıyor diye düşünebiliriz.”





MASADA CHP DE OLMALI





“Biz bu sistem içerisinde yapılacak tadilatı görüşmeyiz. Biz bu sistemin tamamına karşıyız. Ama bizimle ‘Parlamenter Sistem’e Türkiye’yi nasıl geçirebiliriz? İyileştirilmiş Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i nasıl kurarız? Yani geçmişteki tecrübelerimizden de ders çıkartarak nasıl iyi bir Parlamenter Sistem oluştururuz’ diye elbette bir davet olursa bu davete gitmemek mümkün değil. Gidilir. Tabi bunu da yine ittifak ortaklarımızla birlikte konuşarak yapacağız. O masada CHP ile birlikte olursak biz ancak olur…”





AMACIMIZ SİSTEMİN DEĞİŞMESİDİR





“Bugünkü sistemden gelen yanlışları da biliyoruz. Bizim amacımız, sistemin değiştirilmesidir. Genel Başkanımız çok net bir şekilde şunu söylüyor; isterse aday İYİ Parti’nin veya Millet İttifakı’nın adayı olsun, biz yeni bir Erdoğan seçmek istemiyoruz. Yeni bir tek adam seçmek istemiyoruz. Dolayısıyla, bir an evvel zaten bu sistem değişikliği bizim ajandamızın en önemli maddelerinden bir tanesi.”