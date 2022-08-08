AKP'ye katılacağı iddia edilen Mehmet Ali Çelebi kararını açıkladı

CHP'den istifa eden daha sonra Memleket Partisi'ne katılan ve geçen aylarda Memleket Partisi'nden de ayrılan Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılacağı iddia edilmişti.







Son dönemde yaptığı çıkışlarla gündem olan Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi yeni bir açıklama yaptı.





Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelebi, bağımsız olarak milletvekilliği yapmaya devam edeceğini ifade etti. Şimdiye kadar söylediklerinin arkasında olduğunu belirten Çelebi, Türkiye'nin çok ciddi bir egemenlik mücadelesi verdiğini ileri sürdü ve Cumhur İttifakı'nın da bu konuda tutarlı davrandığını ifade etti.





Çelebi açıklamasının devamında, "Ben Silivri’de neredeysem hala ordayım" vurgusu yaptı.

