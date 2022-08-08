Samanyolu Haber /Gündem / AKP'ye katılacağı iddia edilen Mehmet Ali Çelebi kararını açıkladı /08 Ağustos 2022 13:30

AKP'ye katılacağı iddia edilen Mehmet Ali Çelebi kararını açıkladı

AKP’ye katılacağı iddia edilen Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim" dedi. Bu kararı kimi çevreler, gelen ağır tepkiler üzerine 'geri adım' olarak da yorumladı.

SHABER3.COM

CHP'den istifa eden daha sonra Memleket Partisi'ne katılan ve geçen aylarda Memleket Partisi'nden de ayrılan Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılacağı iddia edilmişti.

Son dönemde yaptığı çıkışlarla gündem olan Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi yeni bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelebi, bağımsız olarak milletvekilliği yapmaya devam edeceğini ifade etti. Şimdiye kadar söylediklerinin arkasında olduğunu belirten Çelebi, Türkiye'nin çok ciddi bir egemenlik mücadelesi verdiğini ileri sürdü ve Cumhur İttifakı'nın da bu konuda tutarlı davrandığını ifade etti. 

Çelebi açıklamasının devamında, "Ben Silivri’de neredeysem hala ordayım" vurgusu yaptı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'ye katılacağı iddia edilen Mehmet Ali Çelebi kararını... Sonraki Haber >>

Sokak röportajına polis zorbalığı!

Sokak röportajına polis zorbalığı!

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu: "Bize oy verme!"

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu:

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

Doktora saldıran kişi yine serbest

Doktora saldıran kişi yine serbest

'Özrü kabahatinden büyük' diye buna denir

'Özrü kabahatinden büyük' diye buna denir

Hocaefendi Çağlayan Dergisi mizanpaj çalışmalarına katıldı

Hocaefendi Çağlayan Dergisi mizanpaj çalışmalarına katıldı

Nurettin Canikli'ye memlleketi Giresun'da protesto şoku

Nurettin Canikli'ye memlleketi Giresun'da protesto şoku
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:48:50