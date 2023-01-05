AKP'ye kötü haber: Seçmen geri dönmüyor!

HBS Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin aralık ayında 61 ilde yaptığı ankete 55 bin seçmen katıldı. Ankette "bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.
Seçmenin iktidar partisi ve ortağına kırmızı kart göstermesi dikkat çekerken, partilerin oy oranları şöyle oldu:
AKP: Yüzde 29,1
CHP: Yüzde 23,8
İYİ Parti: Yüzde 19,8
HDP: Yüzde 9,8
MHP: Yüzde 5,9
Ankette kararsızların oranının yüzde 5,7 olduğu belirlendi. Diğer partilerden birine oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 6,1 oldu.