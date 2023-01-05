AKP'ye kötü haber: Seçmen geri dönmüyor!

Ankette kararsızların oranının yüzde 5,7 olduğu belirlendi. Diğer partilerden birine oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 6,1 oldu.

Seçime sayılı zaman kala anket şirketleri de fazla mesai yapmaya başladı. Seçmenin nabzını tutan anket şirketleri, olası seçim sonuçlarına en yakın tahmini yapmak için birbiriyle yarışırken aralık ayında yapılan bir anket gündem oldu.HBS Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin aralık ayında 61 ilde yaptığı ankete 55 bin seçmen katıldı. Ankette "bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.Seçmenin iktidar partisi ve ortağına kırmızı kart göstermesi dikkat çekerken, partilerin oy oranları şöyle oldu: