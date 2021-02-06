AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş:

AKP'li vatandaştan ilginç sözler: "Açlıktan geberiyoruz, nerede bu devlet?" Kendine Muhabir isimli Youtube kanalının sokak röportajında konuşan AK Partili bir vatandaşın sözleri sosyal medyada gündem oldu.







"AÇLIKTAN GEBERİYORUZ"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini belirten bir vatandaş, "Açlıktan geberiyoruz; nerede bu devlet?" diye sordu.





"DEVLETİMİZ BAKSIN BİZE"

Torunlarının evde aç olduğunu söyleyen ve AK Parti'ye oy verdiğini belirten vatandaş, "AK Parti'ye oy verdim. Ondan sonra seçime gitmedim. Devletimiz baksın bize. Bakmıyorsa da gitsin başımızdan. Benim torunlarım aç bir de oy mu vereyim millete" sözleriyle tepkisini dile getirdi