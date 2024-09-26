Samanyolu Haber /Politika / AKP'ye resti çekmişti! Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, diğer partilere de kapıyı kapattı /26 Eylül 2024 17:45

AKP'ye resti çekmişti! Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, diğer partilere de kapıyı kapattı

AKP'ye kapıyı tamamen kapatan Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, herhangi bir siyasi partiyle birleşip birleşmeyeceklerine ilişkin merak edilen soruyu yanıtladı. Erbakan, "Bizim Yeniden Refah Partisi olarak herhangi bir parti ile resmi olarak birleşme gibi bir gündemimiz yok" dedi.

SHABER3.COM

2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nda yer alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın "Bir daha asla AK Parti'yle olmayız, sağda üçüncü ittifak daha çok oy alır" açıklamasının ardından Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç da "Seçim öne de alınsa, zamanında da yapılsa Yeniden Refah Partisi'nin öncülüğünde bir üçüncü ittifakın oluşabileceğini ve bu ittifakla Türkiye'nin CHP ve AK Parti arasındaki sıkışmışlıktan kurtarılabileceğini öngörüyoruz" demişti.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Giresun'da ziyaretlerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan dikkat çeken bir açıklama daha yaptı. Erbakan, bir gazetecinin, Yeniden Refah Partisinin başka bir siyasi partiyle bir araya gelip gelmeyeceği yönündeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bizim Yeniden Refah Partisi olarak herhangi bir parti ile resmi olarak birleşme gibi bir gündemimiz yok. Biz Yeniden Refah Partisi olarak, kendi ismimizle logomuzla parti programımızla yolumuza devam edeceğiz. Ancak orada şunu da kastetmiş olabilirler, Mecliste bir grup oluşturulması, yani Yeniden Refah Partisi'nin varlığını devam ettirerek Yeniden Refah Partisi'nin milletvekillerinin de içinde olduğu bir grup oluşturulması noktasında bir ifade olabilir. Bununla ilgili de herhangi bir düşüncemiz şu ana kadar olmadı."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'ye resti çekmişti! Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan,... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:01:36