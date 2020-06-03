Samanyolu Haber /Politika / AKP'ye "sandığa gömülürsün" mesajı /03 Haziran 2020 16:01

AKP'ye "sandığa gömülürsün" mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "krizi çözmekten aciz" diye nitelediği Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) akıbetinin 2001 krizinden sonra sandığa gömülen koalisyon ortakları gibi olacağını kaydetti. Karamollaoğlu'na göre AKP ülkeyi idare etme kabiliyetini kaybetti.

AKP'ye 'sandığa gömülürsün' mesajı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bugün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) hedef aldı. 

Demokratik Sol Parti (DSP)-Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)-Anavatan Partisi (ANAP) koalisyonun iktidarda olduğu dönemdeki 2001 krizine atıf yapan Karamollaoğlu, "Anlaşılan o ki iktidar ekonomiyi 2002’de bugünkü ortağı MHP’den devraldığı şekilde MHP ile birlikte devredecek." ifadelerini kullandı. 

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, MHP'nin AKP'yi nasıl aşağı çektiğini kriz üzerinden anlattı.

"İktidar problem çözme özelliğini kaybetmiş gibi gözüküyor." diyen Karamollaoğlu, "Özellikle ekonomi problemini çözme hassasiyetini kaybetmiş, adeta felç olmuş durumda. Ekonomiye çok acil bir şekilde el atması icap ederken, hâlâ kredi ve bazı imkanları belli mercilere destek verecek tarzda harekete geçirmeye çalışıyor." dedi. 

"BU DURUM DAHA FAZLA SÜRDÜRÜLEMEZ"

Karamollaoğlu, "Destek paketi diye ortaya atılan hiçbir paketin ülkemizin bugün içinde bulunduğu krizi önlemeyeceği tam tersine milletimizin sırtına bir yük olacağı açık olarak gözüküyor. Bu durum daha fazla böyle sürdürülemez." uyarısında bulundu.

2001 krizi Cumhuriyet tarihinin en büyük krizlerinden biriydi. Krizin akabinde 3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimle koalisyon ortakları yüzde 10 olan seçim barajının altına kalmış, 367 milletvekili çıkaran AKP tek başına iktidar çoğunluğunu elde etmişti.

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