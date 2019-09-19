AKP'ye ''Terörle Mücadele Kanunu'' muhtırası

Avrupa Parlamentosu (AP) genel kurul oturumunda, Türkiye’de görevden alınan ve yerlerine kayyım atanan belediye başkanlarının durumu ve insan hakları alanında yaşanan son gelişmeler tartışıldı.







Bu tartışmanın ardından siyasi gruplar tarafından ortak hazırlanan ve genel kurulda tartışılarak kabul edilen kararda, Selahattin Demirtaş gibi cezaevinde tutulan muhalif siyasetçilerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.





Kararda, kayyım atamaları güçlü bir şekilde eleştirildi ve bunun demokrasiye zarar verdiği bildirildi.





"CANAN KAFTANCIOĞLU'NA VERİLEN MAHÛMİYET SİYASİ"





AP kararında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen mahkûmiyet kınandı.





Kaftancıoğlu'na mahkûmiyetin, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyle Başkanlığı seçimini kazanmasındaki başarısı yüzünden "cezalandırılmak için ve siyasi sebeplerle" verildiği ifade edildi.







İsim vermeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ima edildiği kararda, "Yetkililer diğer belediye başkanlarının da görev alınması için tehditlerde bulundu. Bu kabul edilemez. Bu tarz tehdit ve gözdağı vermeye yönelik açıklamalara son verilmelidir." denildi.





AVRUPA PARLAMENTOSU, TÜRKİYE'YE HANGİ ÇAĞRILARDA BULUNDU?:





*Türkiye’de insan hakları, hukuk devletine saygı ilkesi ve temel hak ve özgürlükler konusunda kötüye giden durumdan endişe ediyoruz.





*Keyfi gözaltı kararları, adli ve idari tacizler, seyahat yasakları ile siyasetçi, sivil toplum örgütü temsilcileri, akademisyenlere yönelik baskıları kınıyoruz.





*Terörle mücadele gerekçesiyle muğlak suçlamalar yüzünden açılan soruşturmalar ve mahkumiyetlerden endişe duyuyoruz.





*Türkiye, Terörle Mücadele Kanunu'nu (TMK) uluslararası insan hakları standartlarına uygun hale getirmeli.





*Bu kanunlar, ifade özgürlüğü hakkını kullanan kişi ve medya kuruluşlarını cezalandırmak için kullanılmamalı.





*Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarına uygun hareket edilmeli.





*AİHM’in Selahattin Demirtaş kararına saygı gösterilmeli.





YÜZLERCE GAZETECİ VE AKADEMİSYEN CEZAEVİNDE

Euronews Türkçe'nin haberine göre AP genel kurul oturumundaki tartışmada söz alan parlamenterlerin hemen hemen tamamı kayyım atamalarını sert bir şekilde eleştiren konuşmalar yaptı.





Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere Türkiye’de çok sayıda siyasetçi, gazeteci, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin cezaevinde olmasına tepki gösterildi.





Tartışmanın sonunda söz alan AB Komisyonu Temsilcisi Marianne Thyssen, “Kayyım atamaları Türkiye’ye, yerel demokrasiye zarar veriyor." dedi.





"AB GELİŞMELERİ KAYGI İLE TAKİP EDİYOR"





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin kayyım kararları ile seçmen iradesini hiçe saydığını ifade eden Thyssen, Avrupa Birliği'nin (AB) gelişmeleri kaygıyla izlediğini söyledi.





AB Temsilcisi Thyssen, “Terörle mücadele edilirken, temel insan haklarına ve hukuk devletine saygı ilkesi ihlal edilmemeli.” dedi.





Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Fransa'nın Strazburg şehrinde toplanır. Siyasi grupları ve komiteleri ise Brüksel'de bulunan AP'ni sekretaryası ise Lüksemburg'da.







AVRUPA PARLAMENTOSUNDA BİR BAŞKAN VE 750 ÜYE VAR





Avrupa Parlamentosu, AB kurumları içinde doğrudan halk tarafından seçilen tek organ.





AB üyesi ülkelerin vatandaşları olan Avrupa vatandaşları, beş yılda bir yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanabilirler.





Son Parlamento seçimi 2019 yılında yapıldı. Parlamento bugün için AB'ye üye 28 devletin toplamda 751 temsilcisinden oluşuyor. Bu rakam 750 üye ve bir başkanı içeriyor.





Hangi üye devletin kaç parlamenter ile temsil edileceği üye devletlerin nüfuslarına göre tespit ediliyor.

