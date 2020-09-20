Samanyolu Haber /Gündem / AKP'ye üye olana Saray'da rüya gibi bir gün! /20 Eylül 2020 20:58

AKP'ye üye olana Saray'da rüya gibi bir gün!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de parti teşkilatı üye sayısını artırmak için Saray'da rüya gibi bir gün geçirme vaadinde bulundu.

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Rize Çayeli’nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Başkanlığı, üye sayısını artırmak için kampanya başlattı. 

AKP tarafından verilen ilanlarda, “Üye olun külliyede (Saray) 1 gün geçirme fırsatını yakalayın” vaadinde bulunuldu.

AKP ilçe yönetimi kampanyayı yerel basına verilen ilanlarla vatandaşlara duyurdu.

AKP: BU FIRSATI YAKALAYIN

“Seninle daha güçlüyüz” sloganıyla başlatılan kampanya ile ilçe halkı AKP'ye üye olmaya davet edilirken, “Üye olun külliyede 1 gün geçirme fırsatı yakalayın.” denildi.

 İlanda ayrıca kimlerin üye olabileceği hakkında bilgiler yer alırken, verilen bağlantıdan ön üyelik kaydı yapma imkânı da sağlandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Böyle bir kampanya mı olur? Hani Saray millete aitti. AKP'ye üye olmazsak gidemeyecek miyiz?” sorularını yöneltti.

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