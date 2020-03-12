AKP'ye yakın anket şirketi sordu: Yenilere yüzde kaç oy geliyor?

Ankette Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) oylarının seçim barajını aşmaya yetmediği iddia edildi.







ADA Araştırma'nın 2-6 Mart arasında bin 366 kişiyle yaptığı ankette katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.





Çıkan sonuçlarda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yüzde 38,3’le birinci çıkarken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 22,6 ile ikinci oldu.





BABACAN'IN DEVASI'NA YÜZDE 3,4 OY





Ankete göre AKP'nin müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 11,2, İyi Parti de yüzde 10,5 oy oranına sahip.





Ankette HDP’nin yüzde 9,7’lik oy oranında kaldığı belirtiliyor.



