AKP'ye yakın anket şirketinden Erdoğan'ı kızdıracak sonuç!

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, 1-5 Ekim tarihleri arasında yapmış oldukları araştırmanın sonucunu sosyal medya hesabından duyurdu.
AKP İLE CHP ARASINDAKİ FARK 6 PUAN
Araştırmaya katılanlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 31.9'u AKP derken CHP'yi destekleyenlerin oranı yüzde 25.9 oldu.
İYİ PARTİ, MHP VE HDP’NİN OY ORANLARI
Araştırmada İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 13.1, MHP'nin oy oranı yüzde 9.4, HDP'nin oy oranı yüzde 8.1, DEVA Partisi'nin oy oranı yüzde 4.7, Gelecek Partisi'nin oy oranı ise yüzde 2.9 olarak belirlendi.
İTTİFAKLARDA DURUM
ORC’nin anketinin sonuçlarına göre AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 41,3 olurken CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı yüzde 39 oy alıyor.