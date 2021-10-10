AKP'ye yakın anket şirketinden Erdoğan'ı kızdıracak sonuç!

AKP İLE CHP ARASINDAKİ FARK 6 PUAN





İYİ PARTİ, MHP VE HDP’NİN OY ORANLARI





İTTİFAKLARDA DURUM





ORC’nin anketinin sonuçlarına göre AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 41,3 olurken CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı yüzde 39 oy alıyor.











AKP'ye yakınlığıyla bilinen ORC Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, 1-5 Ekim tarihleri arasında yapmış oldukları araştırmanın sonucunu sosyal medya hesabından duyurdu.Araştırmaya katılanlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 31.9'u AKP derken CHP'yi destekleyenlerin oranı yüzde 25.9 oldu.Araştırmada İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 13.1, MHP'nin oy oranı yüzde 9.4, HDP'nin oy oranı yüzde 8.1, DEVA Partisi'nin oy oranı yüzde 4.7, Gelecek Partisi'nin oy oranı ise yüzde 2.9 olarak belirlendi.