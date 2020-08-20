Samanyolu Haber /Gündem / AKP'ye yakın anket şirketine göre sürpriz sonuç /20 Ağustos 2020 16:10

AKP'ye yakın anket şirketine göre sürpriz sonuç

AKP'ye yakın Optimar’ın 10-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği araştırma “Bu Pazar seçim olsa hangi Cumhurbaşkanlığı adayına oy verirsiniz?” sorusuna yanıt aradı. Buna göre, Tayyip Erdoğan’ın en güçlü rakipleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş. Şirketin bulgularına göre sürpriz olansa AKP+MHP koalisyonuna rağmen ilk turda Erdoğan'ın kazanma ihtimali yok.

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Saraya yakın anket şirketlerinden Optimar araştırma, 10-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği araştırmada “Bugün seçim olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?” sorusuna yanıt aradı. Güven aralığının yüzde 95, hata payının yüzde +/- 2,13 olduğu ve toplam 26 ildeki 2 bin 121 kişiyle telefonla görüşülerek yapılan kamuoyu araştırmasına göre, anketin yapıldığı hafta seçim gerçekleştiği takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenler katılımcıların yüzde 40.1’ini oluştururken, Erdoğan’a oy vermeyeceğini söyleyenlerin yüzde 45.1, kararsızların ise yüzde 14.8 olduğu açıklandı. 

‘Erdoğan’ın en güçlü rakipleri İmamoğlu ve Yavaş olur’

Sputnik'te yer alan habere göre Optimar, Erdoğan’ın farklı rakiplerle ikinci tura kalması durumundaki oy dağılımını da açıkladı. Buna göre Erdoğan’la karşı karşıya gelen rakipler arasında en yüksek oyu alan isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Anket, iki ismin ikinci tura kalması durumunda, Erdoğan’ın yüzde 45.1, İmamoğlu’nun ise yüzde 36.8 oy alacağını ortaya koydu. İki isim arasında kararsız kalanlar ise yüzde 18.1. 

Anketin Erdoğan’ın en güçlü rakibi olduğunu gösterdiği İmamoğlu’nu, yüzde 36.7 oyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 33.5 ile Muharrem İnce takip ediyor. 

‘Kararsız oranı bir hayli yüksek’ 

Araştırma sonuçları, Erdoğan’la Yavaş’ın ikinci turdaki olası mücadelesinde Erdoğan’ın oyların yüzde 44.5’ini, Yavaş’ın yüzde 36.7’sini alacağını, yüzde 18.8’in ise kararsız kalacağını gösteriyor. Erdoğan-İnce yarışında ise bu oranlar sırasıyla yüzde 44.5, yüzde 33.5 ve yüzde 22. 

Araştırma, Erdoğan’a karşı eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ise yalnızca yüzde 21.3 oy alacağını gösteriyor. Erdoğan’ın yüzde 44.3 oy alacağı oylamadaki kararsızlar ise neredeyse yüzde 35 olarak gözüküyor. 

Optimar’ın araştırmasında Erdoğan’la HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş arasında olabilecek bir yarışta da, Erdoğan’ın oyların yüzde 52.7’sini Demirtaş’ın yüzde 16.9’unu alacağı ve kararsızların yüzde 30.4 olacağını belirtildi.
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