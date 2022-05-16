Samanyolu Haber /Gündem / AKP'ye yakın araştırma şirketi anket sonucunu açıkladı /16 Mayıs 2022 09:38

AKP'ye yakın araştırma şirketi anket sonucunu açıkladı

AKP'ye yakın anket şirketi Optimar, hem AKP hem de MHP'nin oy oranını diğer anketlerin sonucundan farklı gösteren bir sonuç açıkladı

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Yapılan son anketlerde yüzde 30'ların başında çıkan AKP, Optimar tarafından yapılan ankete göre yüzde 36,2'lik bir oya sahip.

Ankete göre CHP'nin oy oranı yüzde 26,6 olurken, diğer anketlerde çok daha yüksek görünen İYİP'in oy oranının yüzde 10,6, yapılan son anketlerde yüzde 10'un altında kaldığı görülen MHP'nin yüzde 10,1, HDP'nin ise yüzde 10,2 oy oranına sahip olduğu öne sürüldü.

MHP'nin oy oranı MetroPOLL tarafından yapılan ankette 4,9 olarak duyurulmuş, MHP bunun ardından kendi anketini yaptırmıştı.
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