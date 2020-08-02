Samanyolu Haber /Gündem / AKP'yi desteklediğim için kendi adıma özür diliyorum /02 Ağustos 2020 19:30

AKP'yi desteklediğim için kendi adıma özür diliyorum

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin Türkiye'yi antidemokratik bir zemine taşıdığını belirten şair Haydar Ergülen, "Ben kendi adıma özür diliyorum. Bildirilere imza atanlar, ülkeyi AB’ye taşıyarak demokratikleştirecekler düşüncesiyle bu iktidarı destekleyenlerin, yazı yazanların, yani bu sürece bilerek ya da bilmeyerek katkı sağlayan herkesin özür dilemesi gerekiyor.”

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Şair ve Birgün gazetesi yazarı Haydar Ergülen, Türkiye'nin 2023'e doğru nereye götürülmek istendiğinin artık iyice ortaya çıktığını söyledi. 

"Cumhuriyeti’n 100'üncü yılını, demokratik, laik sosyal hukuk devleti olarak kutlayabilmek için, bu değerleri savunan herkesin bir araya gelmesi gerekiyor." diyen Ergülen, "Bunun için bazılarının da özür dilemesi gerekiyorsa, dilemeliler. Ben kendi adıma özür diliyorum. İkinci Cumhuriyetçi, 'yetmez', fakat evetçi, liberal, özgürlükçü soldan pek çok insanın da özür dilemek istediğini düşünüyorum ve inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Şair Haydar Ergülen, AKP'nin Türkiye'yi demokratikleştireceğim vaadi ile kendisine destek veren herkesi aldattığını vurguladı.

ERGÜLEN: BİLDİRİ İLE İLK ADIMI ATALIM, SONRA...

"Özür diliyoruz" başlıklı bir bildiri yazılıp, pişman olanların bildiriyi imzalayabileceğine işaret eden Ergülen, "Sonrası mı? Sonra da yeniden demokrasi, çağdaşlık, cumhuriyet, laiklik, sosyal hukuk devleti isteyen, şeriat rejimine karşı olan, tam da hilafetin konuşulmaya başlandığı bugünlerde, dinin devlet işlerine karıştırılmasına karşı çıkan, parlamenter sisteme dönülmesini isteyen herkes, her siyasi hareket bunun için bir araya gelir, gelmelidir." dedi.

Ergülen bugün yayımlanan makalesinde şunları dile getirdi: "Belki de bir Özür Haftası yapıp, elbette ikili ilişkilerden, ailelerden, arkadaşlıklardan, komşulardan partilere, siyasal hareketlere, yani bireysel olandan toplumsal olana dek, bir özür kampanyası başlatmak gerek." 

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