AKP'yi kara kara düşündüren anket: Vatandaşın derdi belli çözüm yok!

- Ekonomi/Hayat Pahalılığı: %64.6

- Mülteciler: %6.2

- Adalet: %5.5

- İşsizlik: %3.4

- Eğitim: %3.0

- Güvenlik: %1.7

- Terör:%1.2

- Ahlaki değer kaybı: %0.6

- Başıboş sokak köpekleri: %0.5

- Anayasa: %0.4

- Her şey sorun: %6.6

- Diğer: %2.4

- Sorun yok: %1.2

- Fikrim yok/Cevap yok: %2.7

Vatandaşlar, Türkiye’nin en önemli sorununu bir kez daha gözler önüne serdi.“Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusu cevap buldu. ASAL Araştırma, ‘Türkiye Siyasi Gündem Temmuz 2024 Araştırması’ verileri ile vatandaşların Türkiye’nin en önemli sorununu ne olarak gördüğünü paylaştı.Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, siyasi partilerle ilgili kanaatler ve haziran ve temmuz ayı gündem konularıyla ilgili değerlendirmelere de yer verildi.Katılımcıların yüzde 64.6'sı bu soruya ekonomi, enflasyon ve hayat pahalılığı yanıtını verirken, ikinci sırada mülteciler, üçüncü sırada adalet ve dördüncü sırada işsizlik sorunu, ekonomi cevabını takip etti.Ankete katılan vatandaşların verdiği cevaplar şöyle: