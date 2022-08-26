Samanyolu Haber /Gündem / AKP'yi karıştıran 'kaset' istifası: Başkan parti teşkilatını suçladı /26 Ağustos 2022 13:42

AKP'yi karıştıran 'kaset' istifası: Başkan parti teşkilatını suçladı

Sosyal medyada, özel hayatıyla ilgili uygunsuz görüntüleri paylaşılan Ağrı AKP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Yıldız, olayın montaj olduğunu iddia ederek; il teşkilatını bu süreçte kendisine destek vermemekle suçladı.

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Mehmet Nuri Yıldız, uygunsuz görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu. Olayın montaj olduğunu iddia eden Yıldız, il teşkilatını bu süreçte kendisine destek vermemekle suçladı.

'KUMPAS' İDDİASI
Yıldız, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Çok değerlı ağrı kamuoyuna ve basın mensuplarına;

07/08/2022 tarihinde WhatsApp üzerinde görüntülü olarak +31644172358 nolu numaradan arandım. Hemen akabinde +4915756509979 nolu numaradan ekran görüntüsü alınıp, farklı bir numaradan 10.000 bin dolar karşılığında görüntünün ellerinde olduğunu ve müstehcen bir video hazırlanarak yayınlanacağı tarafıma söylendi. Şantajı kabul etmediğimden dolayı kumpas videosunu sosyal medyada yayınlamaya başladılar.

İki yıllık süre zarfında yerelde gece/gündüz demeden DAVAM uğruna yaptığım çalışmalar, sözde dava arkadaşlarım tarafından her seferinde sekteye uğratılmaya çalışıldı.

Geldiğimiz bu süreçte bu şantaj videosu teşkilattaki sözde dava arkadaşlarım tarafından gerçekmiş algısı yaratılarak lanse edildi.

Yerelde bu şantaj videosunun şahsımla hiçbir alakasının olmadığını taraflı/tarafsız bütün halk tarafından dile getirilmiştir. Yerelde bu kamuoyu desteğini teşkilatımdan ne yazık ki göremedim.

Tanınmış ve sevilen bir esnaf olduğumdan dolayı şahsıma yapılan bu itibar suikastını destek veren, sebep olan, hazırlayan, sosyal medya üzerinden şahsıma iftira atan taraflı, tarafsız herkesten hukuk önünde mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. İki yıllık bu hizmet sürecinde gerek halkımızın, gerekse yerel basınımızın desteği ve teveccühü ile karşılaştık. Bu süreçte de aynı desteği ve samimiyeti gördük bu vesile ile kıymetli yerel basın mensuplarına ve halkımıza teşekkürü bir borç bilirim...

Şahsımın, ailemin ve yönetimimin daha fazla itibar suikastine maruz kalmaması için; İl teşkilatının bu süreçte olayın montaj olduğunu bildikleri halde arkamda dik bir duruş sergilemediklerinden dolayı 17/10/2020 tarihinde tarafıma tebliğ ettikleri merkez ilçe başkanlığı görevinden istifa ediyorum."



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