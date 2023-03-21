Perinçek'ten Erbakan'a sürpriz ziyaret

AKP'nin kapısını çaldığı , Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı konusuna Fatih Erbakan son noktayı koymuştu.





Kendisi de Cumhurbaşkanı adayı olan Fatih Erbakan'ın Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve beraberindeki heyet Yeniden Refah Partisi Genel Merkezinde ziyaret etti. Görüşmenin ardından sosyal medyada fotoğraflar paylaşıldı.





Perinçek, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:





"Bugün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'a nezaket ziyaretinde bulunduk. Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlu süreçle ilgili görüş alışverişi yaptık."







