Samanyolu Haber /Politika / AKP'yi şaşırtan sonuç! /06 Ağustos 2020 14:26

AKP'yi şaşırtan sonuç!

Artıbir Araştırma Şirketi'nin hazırladığı "Türkiye'nin Gündemi" başlıklı araştırmada Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) seçmenine "Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra AKP'nin başına kim geçmeli?" sorusu yöneltildi. Cevaplar ilginç!

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Artıbir Araştırma Şirketi, "Türkiye'nin Gündemi" başlıklı araştırmanın sonuçlarını yayımladı. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) seçmenine "Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra AKP'nin başına kim geçmeli?" sorusunun yöneltildiği ankette çarpıcı bir sonuç çıktı. 

Soruya cevap veren 100 AKP seçmeninden 38'i tercihini Erdoğan'ın halefi olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu gördüğünü belirtti.

SOYLU'YU SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA TAKİP ETTİ

26 ilde telefonla ve 18-26 Temmuz tarihleri arasında yapılan araştırmada Erdoğan sonrası AKP'nin yola nasıl devam edeceği sorusuna cevap arandı. 

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında dikkatleri üzerine çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Soylu'nun akabinde en fazla oy alan isim oldu. Koca'nın partinin başına geçmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 17,8'de kaldı.

ARAŞTIRMA KÜNYESİ: 
Türkiye temsili 26 il de telefonla anket (CATI) metodu ile yapıldı.

18-26 Temmuz zaman diliminde yapılmıştır.

Örneklemi 1.500 ve cinsiyet dağılımı yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek.

TÜİK yaş kotası esas alındı.
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