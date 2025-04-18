AKP'yi şok eden anket: 'Erdoğan siyaseti bırakırsa kime oy verirsiniz?'

Son yerel seçimin ardından CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olması, ülkede artık bir değişimin olduğu ve bunun da genel seçimler ile pekiştirilmesi talebini doğurdu. Devam eden ekonomik kriz ve siyasi isimlere yapılan operasyonların da ardından artık erken seçim bütün muhalefet partilerinin ortak talebi haline geldi. Hal böyle olunca kamuoyu araştırma şirketleri de araştırmalarını hızlandırdı.





DAHA ÖNCE SORULMAYAN SORU: ERDOĞAN'SIZ AKP...

Halktv'de yer alan habere göre SAROS Araştırma’nın yaptığı son ankette “AK Parti Genel Başkanı Erdoğan siyaseti bıraksa kime oy verirsiniz?” diye soruldu. Yapılan araştırma 11-18 Mart tarihleri arasında yani Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından önce 26 il, 168 ilçede gerçekleştirildi.





Ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde oldu:





CHP Yüzde 29.8





AKP Yüzde 13.2





MHP Yüzde 13





DEM Yüzde 10.7





İYİ Parti Yüzde 7.6





YRP Yüzde 5.7





Deva P. Yüzde 5.5





Zafer P. Yüzde 4.7





Anahtar P. Yüzde 2.7





Gelecek P. Yüzde 2.3





Saadet P. Yüzde 2





TİP Yüzde 1.6





Diğer Yüzde 1.3





ERDOĞAN'SIZ AKP, ÖZAL'SIZ ANAP GİBİ

Gazeteci Ertuğrul Özkök'ün köşe yazısında yayımladığı bu sonuçların ardından yaptığı yorum ise dikkat çekti, "Bu tablo bize şunu açıkça gösteriyor. Erdoğan'sız bir Türkiye’nin en büyük partisi CHP. Şu an AKP’nin temsil ettiği siyasi alan, Demirel'siz DYP ve Özal'sız ANAP’ınkinin aynısı.