Samanyolu Haber /Politika / AKP'yi yerden yere vurdu /13 Ocak 2020 15:24

AKP'yi yerden yere vurdu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AKP) çok sert sözlerle yüklendi. Karamollaoğlu, AKP için "Haysiyetsizsiniz." dedi.

AKP'ye sert sözler...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın sözlerine dair konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu çok sert ifadeler kullandı.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin Küçükkuyu Belde Teşkilatı'nın 7'nci Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulunmuştu. Turan, önümüzdeki günlerde diğer partilerden 100’e yakın belediye başkanının AKP rozeti takacağını söylemişti.

AKP, 100 BELEDİYE BAŞKANINI TRANSFER EDECEK!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Turan'ın sözlerine cevap verdi. 

Partisinin Kahramanmaraş Elbistan 7'nci Olağan İlçe Kongresi’nde konuşan Karamollaoğlu, çok sert ifadeler kullandı. 

Karamollaoğlu şunları dile getirdi: "Yakında 100 belediye AKP'ye geçiyormuş. Vay canına! Nasıl olmuş bu iş? Belediye başkanı diyor ki 'Kusura bakma, ben mecburum bunu yapmaya. Bu beni utandırıyor ama mecburum. Borcu ödeyemiyorum, benden önceki belediye bunu başıma bela etmiş. Hükümet de diyor ki gel benim yanıma ben öderim."

AKP'YE "HAYSİSETSİZ" DEDİ

Karamollaoğlu, "Bu hakikaten haysiyetsizlik ya!" diye konuştu. 

Karamollaoğlu, "Bir de bununla övünüyorlar. Böyle bir mantık olur mu ya? Ülke böyle yönetilir mi? Bunun adına demokrasi denir mi? Buna insanlık denilir mi? Belediye başkanlarının 100 tanesi geçecekmiş! İktidar partisine geçmeleri belki sağlanır ama ben inanıyorum ki samimi olan herkes bundan dolayı bu iktidara hınç besler." dedi.
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AKP'ye sert sözler...

AKP'ye sert sözler...

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