Samanyolu Haber /Politika / AKP'yi zor duruma sokacak rakamlar açıklandı /10 Kasım 2021 11:42

AKP'yi zor duruma sokacak rakamlar açıklandı

Aksoy Araştırma tarafından düzenli olarak yapılan Türkiye Monitörü araştırmasının sonuçlarına göre, son ankette dikkat çeken sonuçlar: AKP'yi zor duruma sokacak rakamlar açıklandı

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Aksoy Araştırma tarafından düzenli olarak yapılan Türkiye Monitörü araştırmasının 44 hafta sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre halkın en önemli sorunu hayat pahalılığı oldu. Katılımcıların yüzde 76’sı Türkiye’nin kötüye gittiği yönünde görüş bildirirken, yüzde 9,1’lik kesim Türkiye’nin iyiye gittiği düşüncesinde.

Ankette, katılımcılardan olası bir seçim olması durumunda hangi partiye oy verecekleri soruldu. Yüzde 14,2’lik kesim kararsız olduğunu, oy kullanmayacağını ve belirtmek istemediğini ifade etti.

Kararsızlar dağıtıldığında AKP'nin oy oranı yüzde 30,7 olarak ölçüldü.

Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin oy oranı ise yüzde 8,7 çıktı. Her iki partinin toplam oy oranı yüzde 39,4 oldu.

CHP yüzde 28,3 ile ikinci parti durumunda. Millet İttifakı’nın diğer ortağı İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 14,1 olarak ölçüldü. Millet İttifakı’nın iki partisinin oy oranı yüzde 42,4 oldu.

Ankete göre HDP yüzde 9,7 ile baraj sınırında. DEVA Partisi yüzde 2,6, Gelecek Partisi yüzde 1,1 oy oranına sahip.

Genel olarak değerlendirildiğinde AKP'nin sene başından bu zamana kadar oy kaybı yaşadığı, ancak buna rağmen en yüksek oy oranına sahip olan parti olduğu gözlemlendi.

Ankette muhalefet bloğunun oy oranının ise yüzde 60'a oturduğu görüldü.
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