Samanyolu Haber /Gündem / Akraba kayırmacılığında yeni 'çukur' /27 Ekim 2021 10:38

Akraba kayırmacılığında yeni 'çukur'

Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Toparlak, “Ordu’nun Meşhur Simaları” kitabına, teyzesi, dedesi annesinin kuzenine de yer verdirdi. Adeta aile tanıtımının yapıldığı kitabı, valilik yayınladı.

SHABER3.COM

Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, “Ordu'nun Meşhur  Simaları” adlı bir kitap hazırlattı. Valilik yayınları arasından çıkan kitap, Müdür Toparlak ile kitabın yazarı Mehmet Seydi'nin akrabalarını tanıtım kitabı oldu. Birçok Ordulu siyasi ve tanınmış kişinin olmadığı kitaba sanatçı Kadir İnanır da girdi.

Kitapta, “Ordu'nun meşhur simaları” denilerek Müdür Toparlak'ın dedesi Süvari Süleyman Öner, “Mercedes Şaziye” lakaplı teyzesi Şaziye Ersoy, annesinin kuzeni Namık Altaş da yer aldı. Yazar Seydi'nin de ağabeyi Ali Seydi ve dedesi Hekim Mehmet Çavuş da kitaba konuldu.



‘BAKANLIK PROJESİDİR'

Kitapla ilgili Müdür Toparlak, “Bu, Bakanlık'ın bir projesidir” dedi ve SÖZCÜ'ye şöyle konuştu: “Bu kitabı hazırlarken bölgeye kültürel anlamda hizmet edenlerin isimleri yazıldı. Kitaptaki Şaziye teyzem, bütün vakıflarda herkese yardım eden biridir.



Annemin kuzeni rahmetli Namık Alkaş, büyük bir cami ve külliye yaptırdı. Kitapta eksiklikler olmuş olabilir. Terzi Fikri de (Fatsa eski Belediye Başkanı) girebilirdi. Bu bakanlığın resmi bir projesi. Amaç, Ordu'nun değerlerini bir kayıt altına almak, gelecek için örnek alınmasını sağlamak.”


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akraba kayırmacılığında yeni 'çukur' Sonraki Haber >>

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi

İşte yanardağın patlama anı

İşte yanardağın patlama anı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:10:20