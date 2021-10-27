Akraba kayırmacılığında yeni 'çukur'

















Annemin kuzeni rahmetli Namık Alkaş, büyük bir cami ve külliye yaptırdı. Kitapta eksiklikler olmuş olabilir. Terzi Fikri de (Fatsa eski Belediye Başkanı) girebilirdi. Bu bakanlığın resmi bir projesi. Amaç, Ordu'nun değerlerini bir kayıt altına almak, gelecek için örnek alınmasını sağlamak.”









Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, “Ordu'nun Meşhur Simaları” adlı bir kitap hazırlattı. Valilik yayınları arasından çıkan kitap, Müdür Toparlak ile kitabın yazarı Mehmet Seydi'nin akrabalarını tanıtım kitabı oldu. Birçok Ordulu siyasi ve tanınmış kişinin olmadığı kitaba sanatçı Kadir İnanır da girdi.Kitapta, “Ordu'nun meşhur simaları” denilerek Müdür Toparlak'ın dedesi Süvari Süleyman Öner, “Mercedes Şaziye” lakaplı teyzesi Şaziye Ersoy, annesinin kuzeni Namık Altaş da yer aldı. Yazar Seydi'nin de ağabeyi Ali Seydi ve dedesi Hekim Mehmet Çavuş da kitaba konuldu.‘BAKANLIK PROJESİDİR'Kitapla ilgili Müdür Toparlak, “Bu, Bakanlık'ın bir projesidir” dedi ve SÖZCÜ'ye şöyle konuştu: “Bu kitabı hazırlarken bölgeye kültürel anlamda hizmet edenlerin isimleri yazıldı. Kitaptaki Şaziye teyzem, bütün vakıflarda herkese yardım eden biridir.