'Akşam 22:00'de darbe mi olur: İşte olayın gerçek yüzü'

15 Temmuz'un Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bir kumpas olduğu her geçen gün biraz daha iyi anlaşılıyor. Türkiye tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olan 15 Temmuz'la ilgili çalışmalar yürüten 15 Temmuz Platformu yeni bir çalışmaya daha imza attı.





15 Temmuz Platformu'nun Youtube hesabından paylaşılan yeni videoda 15 Temmuz gecesi yaşanan olayların arka planına ışık tutuluyor.





Videonun tanıtım mentinde "Akşam saatinde darbe mi olur? Bunu kurmay zeka bilmiyor muydu? Evet bunlar doğru sorular. Çünkü akşam saatinde yaşananlar çok başkaydı. Özellikle Polis Özel Harekât timlerinin olağan dışı sevkiyat süreci, hangi kanlı tuzağa işaret ediyordu?" soruları soruldu.





15 Temmuz 2016'nın yıl dönümü yaklaşırken yayınlanan yeni bilgiler olaylara bakışınızı netleştirecek. İşte dikkat çeken o video:







