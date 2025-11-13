Samanyolu Haber /Gündem / Akşam saatlerinde getirildiler: 20 şehidin naaşı Türkiye'de /13 Kasım 2025 21:00

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan 20 askerin naaşı Türkiye'ye geldi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan 20 askerin naaşı Türkiye'ye getirildi.

11 KASIM'DA DÜŞEN UÇAKTA ŞEHİT OLMUŞLARDI

Azerbaycan'daki zafer törenlerine katılan askerleri taşıyan askeri kargo uçağı 11 Kasım'da Gence kentinden havalandıktan kısa bir süre sonra Gürcistan'da düşmüştü. Uçakta bulunan 20 Türk askeri şehit olmuştu.

Günler süren aramalar sonucunda naaşlarına ulaşılan şehitler akşam saatlerinde Türkiye'ye getirildi.

Öte yandan 2012 yılında Suudi Arabistan'dan alınan 57 yıllık düşen uçağın kara kutusu salı çarşamba günü bulunarak Türkiye'ye getirilmişti.

Uçağın neden düştüğüne dair detaylar kara kutuda yapılan incelemer sonucunda ortaya çıkacak.

20 ŞEHİDİN NAAŞI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

20 şehidin isimleri ise şöyle:

    Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
    Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
    Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
    Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
    Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
    Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
    Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
    Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
    Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
    Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
    Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
    Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
    Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut
    Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
    Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın
    Hava Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
    Hava Başçavuş Ramazan Yağız
    Hava Uzman Çavuş Cem Dolapçı
    Hava Başçavuş Akın Karakuş
    Hava Başçavuş Burak Özcan
