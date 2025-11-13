Akşam saatlerinde getirildiler: 20 şehidin naaşı Türkiye'de

20 askerimizin şehit olduğu uçak nasıl düştü? İşte ihtimaller ve o korkunç şüphe20 askerimizin şehit olduğu uçak nasıl düştü? İşte ihtimaller ve o korkunç şüphe









20 ŞEHİDİN NAAŞI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan 20 askerin naaşı Türkiye'ye getirildi.Azerbaycan'daki zafer törenlerine katılan askerleri taşıyan askeri kargo uçağı 11 Kasım'da Gence kentinden havalandıktan kısa bir süre sonra Gürcistan'da düşmüştü. Uçakta bulunan 20 Türk askeri şehit olmuştu.Günler süren aramalar sonucunda naaşlarına ulaşılan şehitler akşam saatlerinde Türkiye'ye getirildi.Öte yandan 2012 yılında Suudi Arabistan'dan alınan 57 yıllık düşen uçağın kara kutusu salı çarşamba günü bulunarak Türkiye'ye getirilmişti.Uçağın neden düştüğüne dair detaylar kara kutuda yapılan incelemer sonucunda ortaya çıkacak.20 şehidin isimleri ise şöyle:Hava Pilot Binbaşı Serdar UsluHava Pilot Binbaşı Nihat İlgenPilot Yarbay Gökhan KorkmazHava Uçak Bakım Üsteğmen Emre MercanHava Pilot Üsteğmen Cüneyt KandemirHava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay KaracaHava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre AltıokHava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan OnganHava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiğiHava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri ÖzcanHava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan KaplanHava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah KuranHava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker AykutHava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir KuyucuHava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre SayınHava Kıdemli Başçavuş Ümit İnceHava Başçavuş Ramazan YağızHava Uzman Çavuş Cem DolapçıHava Başçavuş Akın KarakuşHava Başçavuş Burak Özcan