Akşam saatlerinde getirildiler: 20 şehidin naaşı Türkiye'de

11 KASIM'DA DÜŞEN UÇAKTA ŞEHİT OLMUŞLARDI
Azerbaycan'daki zafer törenlerine katılan askerleri taşıyan askeri kargo uçağı 11 Kasım'da Gence kentinden havalandıktan kısa bir süre sonra Gürcistan'da düşmüştü. Uçakta bulunan 20 Türk askeri şehit olmuştu.
Günler süren aramalar sonucunda naaşlarına ulaşılan şehitler akşam saatlerinde Türkiye'ye getirildi.
Öte yandan 2012 yılında Suudi Arabistan'dan alınan 57 yıllık düşen uçağın kara kutusu salı çarşamba günü bulunarak Türkiye'ye getirilmişti.
Uçağın neden düştüğüne dair detaylar kara kutuda yapılan incelemer sonucunda ortaya çıkacak.
20 ŞEHİDİN NAAŞI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
20 şehidin isimleri ise şöyle:
Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut
Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın
Hava Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
Hava Başçavuş Ramazan Yağız
Hava Uzman Çavuş Cem Dolapçı
Hava Başçavuş Akın Karakuş
Hava Başçavuş Burak Özcan