Akşam yemeğini atlamak obeziteye yol açıyor

Japon bilim insanları, akşam yemeğini atlamanın obeziteye sebep olabildiğini gözlemledi.







Osaka Üniversitesi'nden araştırmacılar, 18 yaş ve üzeri 17 bin 573 erkek ve 8 bin 860 kadın öğrencinin sağlık kayıtlarını inceledi. Üç yıllık kayıtların incelendiği çalışmada akşam yemeğini atlayan kişilerin kilo almaya daha yatkın ya da halihazırda fazla kilolu olduğu gözlemlendi.





Independent Türkçe'nin haberine göre, Akşam yemeği yememenin erkeklerin yüzde 10.8'iyle kadınların yüzde 17.1'inde temel kilo alma nedeni olduğu tespit edildi.





Kilo alan erkek ve kadın katılımcıların önemli bir bölümünün daha az uyuduğu, içki içtiği ve sigara kullandığı, düzenli olarak akşam yemeği yiyenlere kıyasla diğer öğünleri de daha sık atladıkları belirlendi.





Çalışma boyunca kilo alan erkeklerin almayanlara kıyasla çok daha geç saatlerde yemek yedikleri de görüldü. Kilo alan kadınlardaysa böyle bir bulguya rastlanmadı.





Öte yandan akşam yemeği yememenin neden kilo artışına sebep olduğu henüz tam olarak anlaşılabilmiş değil. Araştırmacılar bunun düzensiz beslenmeyle ortaya çıkabilen "fazla enerji alımı" ile bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.





Başka bir deyişle akşam yemeğini atlamak açlık hissi sınırını yükseltebilir. Bu da kişinin normalden çok daha fazla yemek yemesine sebep olur.