Aksaray’da ‘Afgan baba’ dehşet saçtı: Eşini ve iki çocuğunu öldürdü

Dere Mahallesi Belediye Caddesi’ndeki evlerinde M.H.S (35), eşi Gol Bibi S’yi (26) bıçakladı. Çocukları Meryem S. (4) ve Merveh S’yi (3) evin balkonundan atan M.H.S, daha sonra balkondan atladı.



112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Balkondan atlayan M.H.S. de ağır yaralandı.





Mahallede kahvehane işleten görgü tanığı Mustafa Kargın, “Bu eve misafir olarak gelmiş. Dün gece yatmaya gelmişler. Burada oturmuyorlar. Burada akrabaları varmış, bir geceliğine yatmaya gelmişler.” dedi.