Samanyolu Haber /Gündem / Aksaray’da ‘Afgan baba’ dehşet saçtı: Eşini ve iki çocuğunu öldürdü /25 Mayıs 2022 11:40

Aksaray’da ‘Afgan baba’ dehşet saçtı: Eşini ve iki çocuğunu öldürdü

Aksaray’da Afganistan uyruklu bir baba eşini bıçakla, iki çocuğunu da balkondan atarak öldürdü. Olayın ardından balkondan atlayan baba intihar teşebbüsünde bulundu.

SHABER3.COM

Dere Mahallesi Belediye Caddesi’ndeki evlerinde M.H.S (35), eşi Gol Bibi S’yi (26) bıçakladı. Çocukları Meryem S. (4) ve Merveh S’yi (3) evin balkonundan atan M.H.S, daha sonra balkondan atladı.

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Balkondan atlayan M.H.S. de ağır yaralandı.

Mahallede kahvehane işleten görgü tanığı Mustafa Kargın, “Bu eve misafir olarak gelmiş. Dün gece yatmaya gelmişler. Burada oturmuyorlar. Burada akrabaları varmış, bir geceliğine yatmaya gelmişler.” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aksaray’da ‘Afgan baba’ dehşet saçtı: Eşini ve... Sonraki Haber >>

Selim Temurci, Sedat Peker'in 'kayıp silahlar' iddiasını doğruladı

Selim Temurci, Sedat Peker'in 'kayıp silahlar' iddiasını doğruladı

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Polisin zor anları

Polisin zor anları

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler

Atatürk Havalimanı kime peşkeş çekildi?

Atatürk Havalimanı kime peşkeş çekildi?

Harun Tokak- Gurbet anneleri

Harun Tokak- Gurbet anneleri

Şampiyon Ankaragücü'nün taraftarı Fuat Oktay'ı dakikalarca yuhaladı

Şampiyon Ankaragücü'nün taraftarı Fuat Oktay'ı dakikalarca yuhaladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:59:31