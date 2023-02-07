Samanyolu Haber /Gündem / Aksaray’da deprem anı caminin güvenlik kamerasında: İmamdan alkışlanacak hareket /07 Şubat 2023 15:38

Aksaray’da deprem anı caminin güvenlik kamerasında: İmamdan alkışlanacak hareket

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki deprem, Aksaray'da da hissedildi. Armutlu köyündeki camide namaza gelenler depremle sarsılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksaray'da deprem anı caminin güvenlik kamerasında

Aksaray'ın Armutlu Köyü Camisi'nde merkez üstü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'de meydana gelen 7.6 şiddetindeki deprem hissedildi

Aksaray'ın Armutlu Köyü Camisi'nde merkez üstü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'de meydana gelen 7.6 şiddetindeki deprem hissedildi. Sarsıntı anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.Kahramanmaraş'ta 7.6 şiddetinde ikinci bir deprem meydana geldi. Deprem ise Aksaray'da hissedildi. Armutlu Köyü'nde ise öğle namazını kılmak için camide bulunan vatandaşlar deprem anına yakalandı. Sarsıntı anı caminin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde sarsıntı sırasında camideki vatandaşlar, tekbir getirerek tahliye etti. Oturduğu yerden kalmayan yaşlı bir vatandaşı ise imam yardım ederek, camiden çıkmasını sağladı.
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