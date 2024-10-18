Samanyolu Haber /Gündem / Aksaray'da otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var /18 Ekim 2024 09:33

Aksaray'da otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs Aksaray-Ankara karayolu Acıpınar köyü girişinde devrildi. İlk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Aksaray'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, en az 20 kişi de yaralandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre kaza, saat 07.00 sıralarında, Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde meydana geldi. Balıkesir'den Nevşehir'e giden plakası ve sürücü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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