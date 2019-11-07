Samanyolu Haber /Gündem / Aksaray'da skandal: Veliler toplanıp okuldaki otizmli çocukları yuhaladı /07 Kasım 2019 11:22

Aksaray'da skandal: Veliler toplanıp okuldaki otizmli çocukları yuhaladı

Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda veliler, okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep etti. İddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhaladı.

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Aksaray’daki Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velilerinin, otizmli çocuklara karşı eylem yaptığı iddia edildi.

Veliler, otizmli çocukların kendi çocukları ile aynı okulda eğitim görmesine karşı çıktığı ve okul müdürünün de bu eylemi desteklediği öne sürüldü.

'Bu nasıl bir kandırmaca?'

Otizmli bir öğrencinin velisi ise isyan etti. Veli, "Bu nasıl bir kandırmacadır, normal öğrencilerin gönderilmesi mümkün mü?" diye sordu ve şunları söyledi:

"Oraya normal çocuklarının ellerinden tutup 'Otizmli çocukları istemiyoruz' diyerek slogan atan ailelere sormak istiyorum; o çocuklar sizin çocuklarınız olsaydı ne yapacaktınız? Hiç düşündünüz mü siz orada toplanıp, eylem yaparken içerideki otizmli çocuklar ne düşündü?"

Anadolu Otizm Federasyonu (ANOFED) ise şu açıklamayı yaptı:

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