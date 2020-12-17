Samanyolu Haber /Gündem / Akşemseddin Türbesi'ne Fransız tente /17 Aralık 2020 11:09

Akşemseddin Türbesi'ne Fransız tente

Osmanlı Devleti'nin 7'nci padişahı Fatih Sultan Mehmed'in hocası Akşemseddin'in türbesine Fransız tarzı tente monte edildi.

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Bolu’nun Göynük ilçesinde, Osmanlı Devleti'nin 7'nci padişahı Fatih Sultan Mehmed'in hocası Akşemseddin Hazretleri Türbesi'nin kapısının üstüne Fransız tarzı tente monte edilmesi sosyal medyada şaşkınlıkla karşılandı. 

Fotoğraf eleştirilere sebep olurken, Akşemseddin Hazretleri Vakfı Başkanı ve Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya tenteyi en kısa sürede Türk kültürüne uygun değiştireceklerini söyledi.

Fatih Sultan Mehmed, hocası Akşemseddin Hazretleri'nin vefatından sonra 1463 yılında Göynük ilçesine türbe inşâ ettirmişti. 

Türkiye'nin birçok yerinden gelenlerin ziyaret ettiği türbenin giriş kapısının üstüne, kapıda bırakılan ayakkabıların ıslanmaması için 2012 yılında tente takıldı. Tente iki yıl önce yenilendi. Ancak tentenin Fransız tarzı şekli ve tarihi yapıya monte edilmiş halde olması eleştiriliyor. 

BELEDİYE BAŞKANI: DİKKATE ALACAĞIZ

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya tenteyi en kısa sürede tarihi yapı ile uyumlu bir tenteyle değiştireceklerini belirterek, "Şu anda tente orijinal değil, fakat dikkate alacağız. Tenteyi bizim kültürümüze uygun şekilde yaptırırız." dedi. 

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