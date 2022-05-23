'Akşener, 2019 yılında verdiği sözü tutacak mı?'

BEKLENEN GÜN GELDİ…





Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, bugünkü yazısı nda İYİ Parti'nin İstanbul'da 100 bin üyeye ulaşmasının ardından Genel Başkan Meral Akşener'in verdiği bir sözü hatırlattı."Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nın 2019 yılının Eylül ayında başlattığı ‘’Yeni Üye Kampanyası’’na destek vermek için Beşiktaş’taki standa gelmiş ve gazetecilerle sohbet etmişti." diyen Yarkadaş, Akşener'in o gün yaptığı konuşmayı hatırlattı. Yarkadaş'ın aktardığına göre Akşener o gün yaptığı konuşmada, İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun milletvekili adaylarını “üyelerin katılacağı ön seçimle belirlemek’’ istediğini ve böyle bir talebinin olduğunu dile getirmişti. Akşener, “Bu bir iddia. O yüzden sizinle paylaştım ki kayda geçsin diye. 100 bin imzayı o tamamlayacak arkadaşlarıyla birlikte’’ ifadesini kullanmıştı. Ardından ise “Siz 100 bin üyeyi yapın, vekilleri ön seçimle üyelerimiz belirleyecek’’ demişti.Yarkadaş yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:"Bu sözün üzerinden 4 yıl geçti. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada “100 bin üye hedefini yakaladıkları’’nı açıkladı. Böylece, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı o gün verdiği sözü tuttu. Şimdi sıra Akşener’de… Bakalım Akşener sözünün arkasında mı duracak, yoksa tüm milletvekilli adaylarını diğer partilerde de olduğu gibi kafasına göre mi belirleyecek?"