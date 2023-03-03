Akşener açıklama yapacak: Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'hayır' diyebilir

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının ikinci tur görüşmelerinin son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi’nde önceki gün yapıldı. Yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından, altı liderin imzasıyla ortak bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak, 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz.” denildi.







AKŞENER KURMAYLARINI TOPLAMIŞTI

Meral Akşener, toplantının ardından İYİ Parti Genel Merkezi’nin ek binasına geçti. Akşener’i burada bir grup partili karşıladı. Partililer, “Milletin umudu Meral Akşener” sloganı attı. Akşener, daha sonra partisinin Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi ve kurmaylarıyla bir değerlendirme toplantısı yaptı.







Halk TV’den İsmail Saymaz’ın yazısına göre Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adını ortaya attı. İki ismin de Kılıçdaroğlu’ndan daha fazla oy aldığını söyledi ve anket yapılmasını önerdi.





Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Onlar belediye başkanlarımızdır. Görevlerinin başındadırlar” dedi. Akşener, aday belirlemek için anket önerisi getirdi. Davutoğlu, bu öneriyi reddetti.





Uysal, Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan söz alarak, CHP liderinin adaylığına destek verdiklerini söyledi. Bu görüşler karşısında sessiz kalan Akşener, parti kurullarında yetki almadığını ve sorması gerektiğini belirtti.





İddiaya göre Kılıçdaroğlu “Bizler beş lider olarak imzalayalım. Meral hanım istiyorsa sonra katılsın” dedi. Akşener de “O zaman ben kalkayım” diye karşılık verdi. Diğer liderler araya girdi. İYİ Parti’nin kararını beklemek için pazartesi gününe dek süre verildi. Ortak bildiriyi ise Davutoğlu kaleme aldı.





İYİ Parti liderinin bugün saat 13.30’da ise Genel Merkez’de İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nu (GİK) toplayacağı açıklandı. Bu toplantının ardından Meral Akşener bir basın açıklaması yapacak.



