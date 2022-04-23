Samanyolu Haber /Politika / Akşener, 'AKP seçimi kaybederse ertesi gün ne olacağını' açıkladı /23 Nisan 2022 11:40

Akşener, 'AKP seçimi kaybederse ertesi gün ne olacağını' açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'nin seçimi kaybetmesi halinde izleyeceği yol haritasını açıkladı.

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Yeniçağ gazetesi yazarı Remzi Özdemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara'daki iftarda yaptıkları sohbeti köşesine taşıdı.


"Seçimler yapıldı ve AKP kaybetti. Ertesi gün ne olacak? Meral Akşener'in bu konuda gerçekten iyi hazırlandığını gördüm" diyen Özdemir," Ertesi güne yönelik ciddi çalışmalar var. Hangi kararnamenin yayınlanacağı ve neyin değiştirileceğine yönelik tek tek hazırlık yapılmış" ifadelerini kullandı.

Özdemir'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Ertesi gün ne olacak? Gelelim ertesi güne. Bu sadece benim değil neredeyse tüm ülkenin merak ettiği bir soru.

Seçimler yapıldı ve AKP kaybetti. Ertesi gün ne olacak? Meral Akşener'in bu konuda gerçekten iyi hazırlandığını gördüm. Ertesi güne yönelik ciddi çalışmalar var. Hangi kararnamenin yayınlanacağı ve neyin değiştirileceğine yönelik tek tek hazırlık yapılmış.

Devlet Planlama Teşkilatı'nın yeniden kurulmasından tutun da acil yargı reformu ve ekonomik birçok tedbir için kararnamelere kadar planlananmış ve hazırlığı yapılmış.

Akşener, Türkiye'nin seçimlerden sonra 1 gün bile kaybedecek vaktinin olmadığını söylüyor.

Gerçekten de öyle. Türkiye boğuluyor ve suni teneffüs için dakikaların bile önemi var.
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