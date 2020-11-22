Samanyolu Haber /Gündem / Akşener: AKP'ye oy veren esnafın durumu da facia /22 Kasım 2020 13:44

Akşener: AKP'ye oy veren esnafın durumu da facia

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonomik duruma dikkat çekerek, "CHP'ye, AKP'ye, İyi Parti'ye oy veren esnafın durumu facia!" dedi.

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Akşener, üye katılım toplantısında konuştu. Akşener, "Millet bizi çağırıyor diyoruz ya gerçekten millet bizi çağırıyor. Konya’dan bizi arayanlar var. İşsizler var, anneler var, EBA'dan dert yananlar var. Aksaray’dan Yozgat’tan, Nevşehir’den arayanlar var. Yani İç Anadolu’nun yüzde 70-75 AKP’ye oy verenler arıyorlar." diye konuştu. 

Akşener, "Esnaflar arıyor diyor ki derdimizi söyleyin. Şu anda sadece yaptığımız iş vatandaşların derdini dinlemek, kürsü araçlığı ile grupta, il ve ilçe teşkilatları aracılığı ile yerel basında ses duyurmaktır. Bir süredir manevi değerler üzerinden bir itibar kaybettirme var. İyi Parti bunu yıkmaya başladı. Artık insanlar birbirlerinin gözlerinin içine bakıyor. CHP’ye, AKP’ye, İYİ Parti’ye oy veren esnafın durumu facia. Vatandaş bunu fark etmiş durumda. Bizim yapmaya çalıştığımız şey seçmenin velinimet olduğunu göstermek. Bunu ağalara ve muhtarlara öğretiyoruz." ifadesini kullandı. 
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