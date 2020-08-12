Akşener bir adım daha attı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin İyi Parti lideri Meral Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) cenahının da destek vermesi siyaset koridorlarını hareketlendirdi.





AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kendisine yönelik açıklamalarını değerlendiren Akşener, "Sayın Bahçeli'nin söylediklerinden hiçbir şey anlamadım, fakat sonra Sayın Erdoğan'ın cuma çıkışı anlaşıldı ki Cumhur İttifakı'na çağrı gibi yapılmış.” dedi.





Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Akşener, “AKP'nin temel sorunu sosyolojik değil, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkeyi tıkaması ve bunun halkta yol açtığı psikolojidir. Geçmişte sağ, sol, liberal dediğimiz seçmenin sosyolojisi tek adam rejimi ve partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle ikinci plana düşmüştür." dedi.





"Ülkede demokrasi yara aldı. Seçmenin siyasetin içine dahil olma durumu ortadan kalktı ve bu psikoloji sosyolojinin önüne geçti." diyen Akşener, "Yoksa biz kendimizden eminiz, hem demokratız, hem milliyetçiyiz, hem kalkınmacıyız. Hiçbir tarafa da düşmanlık etmeyen bir partiyiz. Herkese saygımız var. Bakın hoşgörü demiyorum, saygı diyorum. Ben kimim ki hoş göreceğim.” ifadelerini kullandı.





Meral Akşener, Erdoğan'ın yeni sistem için sarf ettiği “Allah'ın emri değil, eksiklikleri varsa düzeltiriz.” sözlerinin eleştirileri kabul ettiği anlamına geldiğini söyledi.





Akşener, “Bunun sonrasında iyileştirilmiş güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçiş konusunda muhalefetle iş tutar mı? aslında ona bakmak lazım.” dedi.





“Yani ev iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sistem ve siz onları mı? davet ediyorsunuz” sorusuna, "Sayın Erdoğan yönetilemez bir Türkiye ile ilgili destek talebi getiriyorsa ki biz 'memleket masası kuralım bunları konuşalım' dedik. Bunun yolu iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiştir. Yani yuva burası, buraya dönsünler. Yoksa Türkiye bu sistemi taşıyamaz!” cevabını verdi.





İLK ADIMI BAHÇELİ ATTI: EVİNE DÖN!





MHP lideri Devlet Bahçeli, İyi Parti lideri Akşener için "Evine dön" çağrısı yaptı. Erdoğan, Bahçeli'nin davetini yadırgamadığını belirterek, "Bahçeli’nin davetini yadırgamadım; birlik beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir." ifadelerini kullanmıştı.





Akşener dün Kırıkkale'de davete dair kapıyı açık bırakmıştı.