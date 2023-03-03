Akşener borsayı da vurdu: Düşüş sert oldu

Bugün, altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplantı bitiminde yaptığı açıklamalarda, “İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatma söz konusu. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Geldiğimiz noktada İYİ Parti ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır.(...) 5 siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istediler. Yavaş ve İmamoğlu'nu önerdik” dedi.







İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı konusunda görüş bildirmesinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi.





CHP lideri, "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak" dedi.





Kriz havasındaki kritik gelişmeler ve Meral Akşener'in açıklamalarıyla borsada satışlar hızlandı.





SERT DÜŞTÜ

Yurtiçinde dün 5.350 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçerek yüzde 1.15 azalışla 5.261,41 puandan kapandı.





BORSA GÜNE SATICILI BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 azalışla 5.244,71 puandan başladı.





Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,70 puan ve yüzde 0,32 değer kaybederek 5.244,71 puana geriledi.





Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,58 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,32 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,58 ile holding oldu.





BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA GERİLEDİ

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,07 puan değer kaybederek 5.223,34'e indi. Toplam işlem hacmi 37,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.





Bankacılık endeksi yüzde 1,64, holding endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,77 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,67 ile gıda, içecek oldu.





Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 55,18, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 76,61 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon, son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.





Analistler, küresel pay piyasalarında, resesyon riskinin azaldığına işaret eden veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaz aylarında faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileri ile pozitif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise negatif ayrıştığını ifade etti.





Öğleden sonra ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin yakından takip edileceğini bildirdi.



