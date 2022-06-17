Akşener: 'Bu harami düzeni birlikte yıkacağız'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa’nın Salihli ilçesindeki ziyaretinde gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Hedefinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Akşener’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:







MİLLET BİRBİRİYLE ÇARPIŞTIRILDI

20 Ocak 2020’den beri il il, ilçe ilçe geziyorum. Uzun bir zamandır seçmen velinimet olmaktan çıktı bu ülkede. Bize ait olmayan her bir konu üzerinden birbirimizle çarpıştırıldık. Sonuç itibariyle komşu komşunun düşman ilan edildiği bir sistemden siyasetçi esnafı kazandı, seçmen kaybetti.







ÇİFTÇİYE SAHİP ÇIKIN

Salihli’deyiz. Dolu vurdu, ürün gitti, TARSİM çok pahalı, yaptıranlar açıkta kaldı. Ey saray şürekası, dolu vurmuş, sigorta yaptıramamış çiftçimizin ürününün bedelini ödeyin. O çiftçi senin velinimetin. O çiftçi olmazsa aç kalırsın. Ama duymazlar seslerinizi… O dükkânların içinde acı çeken çiftçileri, esnaf kardeşimin derdini görüyorum.







GENÇLERİMİZ DEPRESYONDA

Senin çocuğun 92 puan alıp atanamamışken, mülakatla elenmişken, yanında AK Partili dayısı olan gencin 58 puanla ballı maaşla atandığını görüyorsun. Haram olsun. Senin çocuğun işsizken beş maaş alan, hiçbir şey yapmayan danışmanlar var bu ülkede. El ele vereceğiz ve bu harami düzeni birlikte yıkacağız. Çocuklarımızın büyük çoğunluğu depresyonda.





