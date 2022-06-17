Samanyolu Haber /Gündem / Akşener: 'Bu harami düzeni birlikte yıkacağız' /17 Haziran 2022 14:09

Akşener: 'Bu harami düzeni birlikte yıkacağız'

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Erdoğan’a yüklendi: “Senin çocuğun işsizken beş maaş alan danışmanlar var. El ele vereceğiz ve bu harami düzeni birlikte yıkacağız.”

SHABER3.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa’nın Salihli ilçesindeki ziyaretinde gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Hedefinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Akşener’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

MİLLET BİRBİRİYLE ÇARPIŞTIRILDI
20 Ocak 2020’den beri il il, ilçe ilçe geziyorum. Uzun bir zamandır seçmen velinimet olmaktan çıktı bu ülkede. Bize ait olmayan her bir konu üzerinden birbirimizle çarpıştırıldık. Sonuç itibariyle komşu komşunun düşman ilan edildiği bir sistemden siyasetçi esnafı kazandı, seçmen kaybetti.

ÇİFTÇİYE SAHİP ÇIKIN
Salihli’deyiz. Dolu vurdu, ürün gitti, TARSİM çok pahalı, yaptıranlar açıkta kaldı. Ey saray şürekası, dolu vurmuş, sigorta yaptıramamış çiftçimizin ürününün bedelini ödeyin. O çiftçi senin velinimetin. O çiftçi olmazsa aç kalırsın. Ama duymazlar seslerinizi… O dükkânların içinde acı çeken çiftçileri, esnaf kardeşimin derdini görüyorum.

GENÇLERİMİZ DEPRESYONDA
Senin çocuğun 92 puan alıp atanamamışken, mülakatla elenmişken, yanında AK Partili dayısı olan gencin 58 puanla ballı maaşla atandığını görüyorsun. Haram olsun. Senin çocuğun işsizken beş maaş alan, hiçbir şey yapmayan danışmanlar var bu ülkede. El ele vereceğiz ve bu harami düzeni birlikte yıkacağız. Çocuklarımızın büyük çoğunluğu depresyonda.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akşener: 'Bu harami düzeni birlikte yıkacağız' Sonraki Haber >>

Hindistan'da polisler gözaltındaki Müslümanları dövdü

Hindistan'da polisler gözaltındaki Müslümanları dövdü

Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı

Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı

Canlı yayında iktidarı eleştirirken elektrikler gitti

Canlı yayında iktidarı eleştirirken elektrikler gitti

Dükkana astığı pankart söze gerek bırakmamış...

Dükkana astığı pankart söze gerek bırakmamış...

Yandaşın yüreğini hoplatan korku: Ya Erdoğan düşerse

Yandaşın yüreğini hoplatan korku: Ya Erdoğan düşerse

Müslümanların Martin Luther King'lere ihtiyacı var

Müslümanların Martin Luther King'lere ihtiyacı var

Milletvekilinden Kendisini uyaran daire başkanına cevap

Milletvekilinden Kendisini uyaran daire başkanına cevap

Yeni hastane binası şelaleye döndü

Yeni hastane binası şelaleye döndü

MHP'li vekilin polise attığı tokat yeniden gündemde

MHP'li vekilin polise attığı tokat yeniden gündemde

Ersan Şen'den sel felaketi eleştirilerine cevap

Ersan Şen'den sel felaketi eleştirilerine cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:57:06