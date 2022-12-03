Akşener canlı yayında isim verdi: Aday olursa hayır demeyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk ekranlarında Serap Belet ve Kürşad Oğuz’un sorularını yanıtladı.







Akşener, uzun zamandır merakla beklenen "Millet İttifakı'nın adayı" konusunda da dikkat çeken ifadeler kullandı. İlk kez isim kullanan Akşener, açıklamalarıyla kulisleri de hareketlendirdi.





Akşener'in konuyla ilgili sözleri şöyle:





Mansur Bey’e de Ekrem Bey'e de tüm seçmenlerin sevgisi, saygısı var. Masadaki arkadaşlara da söyledim. Eğer bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse 'hayır' demeyeceğiz. Aday gösterilir gösterilmezler bugün burada konuştuğumuz zaman diğer 5 partiye saygısızlık etmiş olurum. Ne Ekrem İmamoğlu'yla ne Mansur Yavaş'la adaylık üzerine herhangi bir görüşme olmadı.

