Akşener canlı yayında soruları yanıtlıyor: Yavaş ve İmamoğlu gece ikide evime geldi

Akşener'in açıklamaları şöyle:







YÜZÜNÜZ NEDEN ASIKTI?







Temel Bey'in ve Kemal'in yaptığı konuşma esnasındaki resmi inceledim. Tuhaf bir ışık gelmiş. Ben aslında mutsuz, tepkili değildim. Bana hiç kimse zorla bir şey yaptıramaz. Ben bir gece evvel hiç uyumadım. Mansur Bey ve Ekrem Bey gece 2'de eve geldiler.

CUMA GÜNKÜ AÇIKLAMALARI NEDEN SERTTİ?





İMAMOĞLU VE YAVAŞ TARTIŞMASI





Bir de deprem oldu. Çok etkiledi beni. Bir gece önce sıfır uyku. İyi ayakta kalabildim.Perşembe günü müzakereye kapalı bir ortam oluştu. Siz bir teklif ortaya koyuyorsunuz ama diğer 5 kişi bir konuda karar almış, bundan geri gitmiyor. Dolayısıyla herkes bana masadan kalktı diyor ama masa kalktı. Müştereklerde buluştuk.Erdoğan dün seçim tarihini 14 Mayıs olarak ilan etti. Biz de adayımızı açıkladı. Zamanla ilgili bir problem olmadı.Herkesin cumhurbaşkanlığı adaylığına hakkı vardır. 2018 seçimlerinde yaşadıklarımdan bir ders çıkardım.En fazla taş atıldığı dönemde, kendimi şeytan taşlamasında hissettim. Ersan hocanın sözleri benim için çok değerliydim. Görüşmek istedim, fikirlerini almak istedim. 'Hocam ciddi misiniz sözlerinizde' dedim, 'adaylık'ta' demedim. Kendisini evimde bir yemekte ağırlayacağım.Evet sertti. Sert olmalıydı. O metni kendim yazdım. Ben sosyal bilimciyim. 28 yıldır aktif siyaset yapıyorum. Dolayısıyla bildiğim bir şey net olmak. Sert olmuş olabilir ama netti. Bu 'Hayır biz 5'imiz böyle düşünüyoruz, senin önerilerin takdire uygun değil' gibi bir tutum alınırsa net olursunuz. Ben cumhurbaşkanı adaylığı konusunda 1.5 yıl önce vazgeçmemiş olsaydım, 5 erkeğin arasında tek kadınım ben.İki belediye başkanını cumhurbaşkanı adayının koşu partneri haline getirdi o masa. Gönül rahatlığıyla söylüyorum: 13. cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı. Tek başkan yardımcısı olma gibi bir talebim olmadı.Geldiler, bazı seçenekler ileri sürdüler. Bu iki arkadaşın popülerliği benden fazla. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın bu süreçte mutlaka aktif olması gerekiyor. Belediye başkanı olarak yardımcı olmaları başka bir şey taşın altına ellerini koymaları da lazımdı. Bir kaç seçenek arasında bu konuda üçümüz uzlaştık. Yetki almam gerekiyordu. Gittim Genel Merkez'e. İlgili kurullarımızdan yetki aldım. Bunu kamuoyunda nasıl paylaşacağız? Bunun için belediye başkanları tekrar geldiler.Herkes hakkını helal etsin bana ama güzel oldu.2015 yılında bana başbakan yardımcılığı teklif edilmiş. Kabul etmemişim. Tayyip Bey ile kapı arkası görüşmeme gerek yok.Bugüne kadar Tayyip Bey benimle görüşmek için hiç bir şey yapmadı. Benim de Tayyip Bey ile görüşmek için hiç bir görüşme talebim olmadı. Ben bunları neden gizleyeyim? Olsa söylerim, kimden korkayım? Ama yok. Tayyip Bey'e de ayıp. İnanın yok. Hala hakkımda benim ifade veremediğim, hatta bir PKK muhbirinin olduğu iddia edilen F*** davası var ama bana gelen bir şey yok. Ben bunu niye çözmeyeyim görüşsem? Eğer bu Demokles'in kılıcıysa ben boğazımı o kılıçla kendi boğazımı keserim.Ben 13. cumhurbaşkanımızı seçmiş gibi hissediyorum. Çok da çalışacağım.