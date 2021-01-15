Samanyolu Haber /Gündem / Akşener de korona aşısı oldu /15 Ocak 2021 15:07

Akşener de korona aşısı oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Sinovac tarafından geliştirilen aşıyı yaptırdığını duyurdu.

SHABER3.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısını yaptırdığını açıkladı.

Akşener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tüm liderler gibi kendisini de dün akşam arayarak aşı olmaya davet ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum. Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum."

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