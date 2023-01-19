Akşener’den Erdoğan’a tek cümlelik yanıt: Mayıslar bizimdir!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim için işaret ettiği 14 Mayıs tarihini “Mayıslar bizimdir” ifadeleriyle değerlendirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Akşener, Erdoğan’ın seçim tarihi mesajına tek cümle ile yanıt verdi. Akşener, “Mayıslar bizimdir” ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN, 14 MAYIS’I İŞARET ETMİŞTİ



Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda Demokrat Parti’nin 73 yıl önce kazandığı seçime gönderme yapmış, seçim tarihi için 14 Mayıs’ı işaret etmişti. Erdoğan, “Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, müstemleke heveslilere ‘yeter’ diyecektir.” demişti.