Samanyolu Haber /Gündem / Akşener’den iktidara çağrı: Çok geç olmadan bu yanlıştan dönün /08 Haziran 2020 23:20

Akşener’den iktidara çağrı: Çok geç olmadan bu yanlıştan dönün

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 5-26 Temmuz tarihlerinden 27-28 Haziran'a çekilmesine tepki gösteren Meral Akşener, hükümete bir çağrıda bulundu.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 5-26 Temmuz tarihlerinden 27-28 Haziran'a çekilmesine tepki gösterdi. Sınav takviminin gençlerin planlarına uygun hale getirilmesi için İyi Parti olarak bir hukuk mücadelesi başlattıklarını belirten Akşener, “Bu hafta bir karar verilmesini bekliyoruz. Umuyoruz ki, sağduyu ve vicdanını kaybetmemiş Türk yargı mensupları bu yanlışı durduracaklar. Bu vesileyle iktidarı bir kez daha, duyarlı olmaya davet ediyorum. Gelin, çok geç olmadan bu yanlıştan dönün” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 27-28 Haziran’a çekildiğini hatırlatan Akşener, hiçbir siyasi amaç gözetmeden sınav takviminin gençlerin planlarına uygun hale getirilmesi için İyi Parti olarak bir hukuk mücadelesi başlattıklarını duyurdu.

"Gençlere çok şey borçluyuz"

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde gençlere çok şey borçlu olunduğunun altını çizen Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi sürecinde bizler için seferber olan kahraman sağlık çalışanlarımızın büyük bölümü gençlerimizdi. Güvenlik güçlerimiz, sokağa çıkamadığımız günlerde ihtiyaçlarımız için koşturan emekçilerimiz, hep gençlerimizdi.

"Milletimizin sağlığını tehlikeye atmamak için, salgın kurallarına uyarak büyük bir özveriyle evde kalanlar da yine gençlerimizdi. Sevgili gençler, iyi ve güzel şeyleri hak ediyorsunuz.

"Devleti yönetenlerin görevi ve önceliği de sizlerin yanında olmak, yolunuzdaki engelleri kaldırarak hakkınızı teslim etmek olmalıydı.

"Cesaretinizi, geleceğe dair umutlarınızı korumak, hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir ülke inşa etmek olmalıydı. Ancak, olamadı. Mevcut iktidar, maalesef size karşı olan görevlerini yerine getirmedi.

"Umuyoruz ki bu yanlışı durduracaklar"

Sınav takviminin gençlerin planlarına uygun hale getirilmesi için hukuk mücadelesi başlattıklarını yineleyen Akşener, “Bu büyük yanlışı düzeltebilmek, öğrencilerin ve ailelerinin mağduriyetine son vermek, geri dönüşü olmayan zararların oluşmasına engel olmak için hiçbir siyasi amaç gözetmeden sınav takviminin gençlerin planlarına uygun hale getirilmesi için İyi Parti olarak bir hukuk mücadelesi başlattık” dedi.

Akşener, “Bu hafta bir karar verilmesini bekliyoruz. Umuyoruz ki, sağduyu ve vicdanını kaybetmemiş Türk yargı mensupları bu yanlışı durduracaklar. Bu vesileyle iktidarı bir kez daha, duyarlı olmaya davet ediyorum. Gelin, çok geç olmadan bu yanlıştan dönün. Gençlerimizin geleceğini tehlikeye atmayın” şeklinde konuştu.
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